Новый старый Рим. EX DEO вернулись с альбомом «The Immortal Wars»

В феврале 2014 года главные метал-летописцы историй эпохи Римской Империи, EX DEO заявили об уходе в отпуск на неопределенный период. В феврале 2017 определенность вернулась: Maurizio Iacono и компания записали новый альбом The Immortal Wars, выходящий с Napalm Records в широкий прокат буквально сегодня. В качестве же вдохновляющего старта предлагаю посмотреть эпический видеоклип про Романа, «The Roman» (с ограничением по возрасту, учтите, — ибо сиськи). «Не видел столько древнеримских лозунгов со времен просмотра «Спартака!», — написал в комментариях один из впечатленных фанатов.

«Новый альбом являет собой непробиваемую стену звука, которая заставит наших недоброжелателей в «римско-ненавистнических» командах пищать как девчонок. Стоит только услышать это — и желание немедленно вскочить и драться за Римскую империю подскочит до десятки по десятибалльной шкале. Люди Вечного города, ощутите эту мощь! Альбом, которого вы ждали так долго, уже здесь! Мы сильны как никогда и готовы сокрушать все на своем пути! Ave Roma!»

В общем, пафосность по десятибалльной шкале достигает примерно восьмидесяти. Ну и, по большому счету, остается добавить только, что основной тематикой релиза стали Пунические войны. У кого были плохие оценки по истории, появится лишний повод погуглить. Но сначала клип!