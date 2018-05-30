Бывший гитарист ANAL CUNT Josh Martin погиб, упав с эскалатора торгового центра

Неизвестно, выдают ли после смерти премию Дарвина, но экс-гитарист ANAL CUNT (а также ADOLF SATAN), хулиганский Josh Martin, не растерявший задора на 46-м году жизни, уже в претендентах. Погиб он как жил: согласно отчету полиции, мужик «дурачился и катался на поручне эскалатора», в результате чего упал на нижний этаж и ударился головой о стол в фудкорт-зоне. Джоша отвезли в больницу, но уже ничего не смогли сделать: полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной.

В начале мая, встретив рассвет после пьянки, музыкант сделал последний пост в своем фб: «The best part about fucking a dead girl is she’s dead. Live girls get mouthy». «Боже, как внезапно все поменялось», — допишет в комментариях сегодня какая-то девушка.

«Josh Martin был неимоверно ржачный, — принесут ему «некролог» друзья в соцсетях, — его стеб над Джином Симмонсом войдет в историю. Вероятно, сейчас он где-то в параллельных мирах — оскорбляет людей на пару с Сетом» .

R.I.P.