Бывший гитарист ANAL CUNT Josh Martin погиб, упав с эскалатора торгового центра

Неизвестно, выдают ли после смерти премию Дарвина, но экс-гитарист ANAL CUNT (а также ADOLF SATAN), хулиганский Josh Martin, не растерявший задора на 46-м году жизни, уже в претендентах. Погиб он как жил: согласно отчету полиции, мужик «дурачился и катался на поручне эскалатора», в результате чего упал на нижний этаж и ударился головой о стол в фудкорт-зоне. Джоша отвезли в больницу, но уже ничего не смогли сделать: полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной.

R.I.P. Josh Martin Anal Cunt В начале мая, встретив рассвет после пьянки, музыкант сделал последний пост в своем фб: «The best part about fucking a dead girl is she’s dead. Live girls get mouthy». «Боже, как внезапно все поменялось», — допишет в комментариях сегодня какая-то девушка.

«Josh Martin был неимоверно ржачный, — принесут ему «некролог» друзья в соцсетях, — его стеб над Джином Симмонсом войдет в историю. Вероятно, сейчас он где-то в параллельных мирах — оскорбляет людей на пару с Сетом» .

R.I.P.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Somber 31.05.2018 в 01:54

    Ушёл герой. Надеюсь, что на похоронах все последуют заветам Великой Группы Anal Cunt и устроят там Whiskey, Coke and Sluts.

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  2. Antonarchus 31.05.2018 в 03:27

    видать действительно был веселый чел. ну и вроде ни на кого не упал, так что вроде и претензий особых нет.
    у них там чего-то часто с этого эскалатора народ падает. может, это такая традиция в Провиденсе. может даже грайнд-традиция…

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  3. Merzbow 31.05.2018 в 08:04

    не только Anal Cunt и Adolf Satan, а ещё Impaled Norther Moonforest(на пару с Сэтом)

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  4. Dreadfull Ygg 31.05.2018 в 09:43

    Эскалатор is gay!

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  5. Heckfy 31.05.2018 в 12:27

    Сет забрал своего гитариста.

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  6. Батхед 31.05.2018 в 15:30

    они уже с Сетом рыгают на бурдершафт

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  7. Виктор 31.05.2018 в 15:57

    думаю на самом деле его убил призрак Джека Потрошителя

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