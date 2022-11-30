Да будет воля POWERWOLF?.. «Волки» выпускают альбом «Interludium»Блог
Несколько лет назад я писала про феномен популярности POWERWOLF и SABATON. За прошедшее время обе группы успели накатать туров, наснимать клипов, выпустить новую музыку, попасть в чарты — а также дополнительно расширить свою аудиторию. Однако, слушая последние релизы тех и других, я лично не могу отделаться от ощущения, что обе группы стали заложниками своего стиля и имиджа, донельзя истерев новизну и эффект «вау, что-то новенькое», а кроме того, начали неуловимо напоминать одна другую.
Так, в апреле «волки» выпускают Interludium — трехдисковый релиз, в который войдут шесть новых песен (часть которых уже выходила в сингловом формате), четыре старых, но ранее не издававшихся в массовый прокат треков; целый диск оркестровых версий старых хитов; а также целый диск кавер-версий старых хитов, исполненных такими группами как MYSTIC PROPHECY, ELECTRIC CALLBOY, KORPIKLAANI, RAGE и др.
И вот послушайте «Sainted By The Storm» из числа свежака, ничего не напоминает?
«My Will Be Done» из того же Interludium звучит, правда, фирменно-«волчьи». Но будет ли этого достаточно, чтобы усидеть на вершине? Посмотрим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 191
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Да будет воля POWERWOLF?.. «Волки» выпускают альбом «Interludium»
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Комментарии
ratfred:
эйшн, эйшн, эйшн, але ж з большага спадабалася … нех парауноуваць kill am all з сучасным, старыя яны ужо…
PitBull:
Очередная безвкусная жвачка от некогда великой, но давно исписавшейся группы. Если альбомы 80-х были шедевральны, а альбомы 90-х — просто довольно интересны, то начина…
Ad Noctum:
коллапес написал(а):
в первые 10 секунд подофигел конечно, а дальше все слишком предсказуемо.
бросил слушать «это» еще во времена reload
Соглашусь-ка. Како…
Виктор:
петь Хэтфилд стал конечно гораздо лучше со времён Kill em All
а вот песни они стали писать конечно гораздо хуже. в этом плане падение только продолжается :( (имхо)…
коллапес:
в первые 10 секунд подофигел конечно, а дальше все слишком предсказуемо.
бросил слушать «это» еще во времена reload…
Писюн’em All:
По гитаркам так прям дебютник.
Сделали, так сказать, полный круг.
Вот только 1984 и 1986 вряд ли уже повторят.
Хэммет божит, сразу видно, отличный гитарист, не то, что Сир…
Дед Аким:
Мужики вернулись к старому доброму трэшу без экспериментов, при этом сохранили энергетику, мастерство, отличная песня, полный восторг!!! …
Anastasiya:
Antonarchus:
Разве Андрея -не женское имя? или в Италии у нех там все через задницу?…
Antonarchus:
А чего у них столько мужиков с типично женским именем Андреа?…
Antonarchus:
Писюн с глазами написал(а):
Феерические долбоебы
Точно. Мало того что идеи откровенно хромали, так еще и выстрелить в горло и звонить за помошью добить лоп…
Ветошь:
Polyphemus:
Одна из немногих действительно искренних и интересных групп, появившихся в нулевых.…
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