Да будет воля POWERWOLF?.. «Волки» выпускают альбом «Interludium»

Несколько лет назад я писала про феномен популярности POWERWOLF и SABATON. За прошедшее время обе группы успели накатать туров, наснимать клипов, выпустить новую музыку, попасть в чарты — а также дополнительно расширить свою аудиторию. Однако, слушая последние релизы тех и других, я лично не могу отделаться от ощущения, что обе группы стали заложниками своего стиля и имиджа, донельзя истерев новизну и эффект «вау, что-то новенькое», а кроме того, начали неуловимо напоминать одна другую.

Так, в апреле «волки» выпускают Interludium — трехдисковый релиз, в который войдут шесть новых песен (часть которых уже выходила в сингловом формате), четыре старых, но ранее не издававшихся в массовый прокат треков; целый диск оркестровых версий старых хитов; а также целый диск кавер-версий старых хитов, исполненных такими группами как MYSTIC PROPHECY, ELECTRIC CALLBOY, KORPIKLAANI, RAGE и др.

И вот послушайте «Sainted By The Storm» из числа свежака, ничего не напоминает?

«My Will Be Done» из того же Interludium звучит, правда, фирменно-«волчьи». Но будет ли этого достаточно, чтобы усидеть на вершине? Посмотрим.

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