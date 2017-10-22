Волки в городе! 5 вещей, которые надо знать, готовясь к концерту POWERWOLF

Буквально через неделю, 28 октября, в «Репаблик» забежит редкий зверь: немецкая группа POWERWOLF, которую, наряду с SABATON, считают едва ль не последней надеждой пауэра и лучшим жанровым евроэкспортом последних 15 лет. Альбомы «волков» занимают топовые места в национальных чартах Германии — невзирая на достаточно едкую и, местами, скользкую лирическую тропинку: если те же «сабатоновцы» относительно безобидно маршируют по сценам батальным, размалеванная корпспейнтом «волчья» стая с упрямой ироничностью покусывает религиозных фанатиков. Католиков, адвентистов, сатанистов — да, в общем, всех подряд. Но преимущественно все-таки католиков.

Если кто мало встречался с этой командой, или не слушал доселе вовсе, предлагаю вкратце пробежаться по основным моментам ее биографии — и кто знает, может быть, именно это знакомство определит, чем вам заняться на следующих выходных.

1. Появился POWERWOLF в 2003 году стараниями братьев Чарльза (Charles Greywolf) и Мэттью Грэйвульфа (Matthew Greywolf), которые ранее играли в великолепной и, увы, уже ушедшей в небытие готик-метал команде FLOWING TEARS (до сих пор переслушиваю их Serpentine, Razorbliss, Thy Kingdom Gone — и, черт подери, по-прежнему цепляет!). Известная готичность, впрочем, осталась: все эти, знаете, мистические истории об оборотнях и вампирах, воспаленные глаза и черные плащи с кровавым подбоем. Первый альбом Return In Bloodred (2005) был овеян сумраком румынских преданий — ну или, во всяком случае, так казалось, пока не начинал вчитываться в тексты и обнаруживать в них тонкий стеб.

2. Удачных находок у «волков» случился целый набор. Начнем с того, что им совершенно случайно подвернулся идеальный фронтмен: будучи на каникулах в Румынии (ну, где ж еще!) братья встретили некоего Аттилу Дорна (Attila Dorn — по паспорту Karsten Brill), обучавшегося классическому оперному вокалу в Музыкальной академии Бухареста. Мужик бросил все и переехал к «волкам» в Германию — прихватив с собой целый чемодан темных мифических персонажей, мифов и легенд.

К слову, второй альбом Lupus Dei, часть которого для атмосферности писалась в старой церкви, снова о ликантропии — но на этот раз сквозь мутную призму библейских пассажей.

3. Продолжая тему находок и фишек, POWERWOLF попал в дамки фактически на контрастах. Пока коллеги по сцене меняли стальные трусы и сражались с драконами, эти немцы замиксовали полярное: энергичный, мажорный и бодрый (начиная со второго LP: первый все-таки вышел тягучим и трудноватым для хайротряски) павер-метал с блэковым гримом и лирической неоднозначностью, объединившей в черноюморной связке хоррор и антирелигиозные темы; боевитую ритм-секцию, эпичные церковные хоры и орган; серьезное, претенциозное и хулиганское, выкристаллизовав из антитетичной болтанки узнаваемый имидж и стиль.

«Я глубоко убежден, что 95% метал-банд, поющих о зле и Сатане, делают это просто ради того, чтобы лирика сочеталась с их музыкой, — размышлял Мэттью, — и публика воспринимает это как должное. Ну не подходят такому стилю тексты про бабочек на лугу, как ни крути! Образность тяжелого метала глубоко инспирирована этаким «злом» — но не в большей мере, чем «зло», которое вдохновляет фильмы ужасов. Мы также используем эти образы и поем о религии, верно. Но мы никого ни к чему не принуждаем, не призываем — да и в большинстве случаев речь идет о событиях исторических. Скажем, альбом Preachers Of The Night рассказывает о Крестовых походах».

4. В дискографии POWERWOLF шесть полноформатных альбомов. Уже создан седьмой, над которым музыканты работали последних 10 месяцев, — и намеченный к выходу на 2018 год. Что касается главных успехов: Preachers Of The Night (2013) занял первое место в нацчартах Германии; Blessed & Possessed (2015) — третье на родине и 26 в Венгрии.

5. Самым, наверное, едким и провокационным в лирическом плане альбомом немцев можно считать Bible Of The Beast 2009-го. Чего стоят только названия: «Resurrection By Erection», «Raise Your Fist, Evangelist», «Catholic In The Morning… Satanist At Night», «Panic In The Pentagram» (да-да, дьяволопоклонники тут тоже отхватили!). А в песне «Moscow After Dark» немцы имитируют русский акцент и распевают:

Moscow, Moscow after dark

Hammer, Sichel, Sovietstern

Perestroika ist so fern

Rise of the Eastern star Moscow after dark

Metal ist für alle da

Moscow after dark

Breschnew und (kein?) Glasnost

Ну и ради полноты картины — клип! Поскольку до нового стаффа дело пока не дошло, смотрим видео на «Army Of The Night» из Blessed & Possessed, красим лица и готовим шеи перед концертом!