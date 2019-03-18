В чем секрет успеха группы POWERWOLF?

Любопытная вещь: давеча открыла окно, там бегала мелкая весенняя радостная шпана, школьники во что-то играли — и при этом на всю улицу орала песня «Blessed & Possessed» POWERWOLF. Любопытная вещь номер два: в Минске «волки» во второй раз выступают (в эту, к слову, субботу) в тот же день, что и MANOWAR, но при этом у немцев уже пару недель как солдаут, а вот движ вокруг последнего тура «бразеров метала» довольно посредственный — несмотря на все титулы и выслугу лет. Так в чем же сила, брат? Почему?
Из комментариев в Сети. «Три песни этих ребят на Spotify вышли на уровень десятка миллионов прослушиваний. Я знаю многих, кто не слушает метал, но любит POWERWOLF». «Ребят, да вы только посмотрите, сколько у них солдаутов на туровые даты, это просто безумие!» Плюс мажорные музыкальные чарты по всей Европе. И невероятная любовь в родной Германии, для которой павер — такое ж национальное блюдо, как, к примеру, сосиски.
Не то чтобы группа, конечно, выстрелила с нуля: играют мужики с 2003-го, а повальная популярность нахлынула лишь после 2011-го, после совместного тура с… та-дам! — SABATON, еще одной хэви-метал командой, за секреты которой тысячи музыкантов по миру продадут свою печень.
При стилистической разнице и личных фишках, есть у обеих групп кое-что общее: умение сделать сказку. Развлечь. Рассказать историю. О войне. Ну или, может быть, религии. Упырях. Обе группы есть больше, чем отличный вокал, мелодии, хуки и въедливые припевы (хотя без таковых бестселлер не сваришь); больше, чем трудолюбие и готовность колесить по миру год напролет. Каждая из них — серьезная, детализированная, проработанная игровая локация, с героями и злодеями, красочными персонажами и, конечно, фееричными шоу. Тем же — уровнем и попсовостью выше — берут, скажем, GHOST. Тем же брали на вампирическом старте «крэдлы». Возможно, сумев создать убедительно-увлекательную костюмированную историю, ты на полпути к завоеванию мира.
«С одной стороны, на успех надо много работать, — размышляют сами музыканты. — С другой, просчитать его невозможно. Возможно, мы попали в нужную струю в нужный момент. Скажем, если б мы мутили подобные сценические представления и играли в своем ключе в депрессивных 90-х, когда все грустили и слушали гранж, такое бы не сработало. А сейчас люди созрели для развлечений. Молодое поколение хочет веселиться, придя на концерт.
Есть ощущение, что мы влили в пауэр-метал свежую кровь. Выросло целое поколение метал-фанатов, которые уже не помнят стариков, но при этом слушают SABATON и POWERWOLF».
Стало быть… дело еще и в смене традиций? Ну и действительно, почему дворовые школьники должны носиться по двору под, скажем, JUDAS PRIEST? Это гимны другой эпохи — вечные, основополагающие, но, возможно, слишком «старые» для энергичных и юных. А вы как думаете?
Дешевая группа с дворовой музыкой в стиле Любэ. Упыри… вампиры… батька Махно смотрит в окно.. Тьфу, бред какой…
Видимо,как и во всех стилях музыки, да и в целом искусства есть серьезные произведения, музыка, картины и т.д. не для всех, музыка заставляющая думать и есть обыкновенная попса, которая пользуется бешенной популярностью и собирает полные залы. И это не хорошо и не плохо, просто так было и будет всегда. Есть к примеру Рахманинов и Стравинский, а есть Моцарт и Вивальди (последних, кстати я очень люблю послушать, а первые это очень сложно и для больших ценителей классики) Кстати и PowerWolf и Sabaton (дикий успех которых мне вообще не понятен) и Manowar одного поля ягоды. Просто на смену старикам приходят молодые да рьяные.
p.s. я кстати иду на Самовар,просто не видел их раньше хочется глянуть, как оно. никогда не был их фанатом и перед концертом так сказать прослушал несколько их сборников и честно говоря зацепило песен пять не более. это к слову о популярности,то же ведь ничего особенного. видимо важно еще попасть в струю, время и место…
ukko написал(а):
И это не хорошо и не плохо,
I гэта называецца «снабiзм».
Ну как сказать молодые… Вокалисту почти полтос. Может, рядом с Оззи и молодость, но ..
Почему вокруг мановара движ слабый? Пишут, что много билетов продано. Это ж дворец, а не репаблик… А вообще бред в один день делать таких два концерта.
На самовар билеты дешевле! Я в первый раз был, во дворце, ну нормально людей, не аншлаг, но прилично.
А я все равно на самоваров, павервульф видел раза три, а самовар один раз только.
Прочитал статью и комментарии. Если бы была возможность пойти на концерт 23 марта, то только однозначно MANOWAR!!!