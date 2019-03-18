В чем секрет успеха группы POWERWOLF?

Любопытная вещь: давеча открыла окно, там бегала мелкая весенняя радостная шпана, школьники во что-то играли — и при этом на всю улицу орала песня «Blessed & Possessed» POWERWOLF. Любопытная вещь номер два: в Минске «волки» во второй раз выступают (в эту, к слову, субботу) в тот же день, что и MANOWAR, но при этом у немцев уже пару недель как солдаут, а вот движ вокруг последнего тура «бразеров метала» довольно посредственный — несмотря на все титулы и выслугу лет. Так в чем же сила, брат? Почему?

Из комментариев в Сети. «Три песни этих ребят на Spotify вышли на уровень десятка миллионов прослушиваний. Я знаю многих, кто не слушает метал, но любит POWERWOLF». «Ребят, да вы только посмотрите, сколько у них солдаутов на туровые даты, это просто безумие!» Плюс мажорные музыкальные чарты по всей Европе. И невероятная любовь в родной Германии, для которой павер — такое ж национальное блюдо, как, к примеру, сосиски.

Не то чтобы группа, конечно, выстрелила с нуля: играют мужики с 2003-го, а повальная популярность нахлынула лишь после 2011-го, после совместного тура с… та-дам! — SABATON, еще одной хэви-метал командой, за секреты которой тысячи музыкантов по миру продадут свою печень.

При стилистической разнице и личных фишках, есть у обеих групп кое-что общее: умение сделать сказку. Развлечь. Рассказать историю. О войне. Ну или, может быть, религии. Упырях. Обе группы есть больше, чем отличный вокал, мелодии, хуки и въедливые припевы (хотя без таковых бестселлер не сваришь); больше, чем трудолюбие и готовность колесить по миру год напролет. Каждая из них — серьезная, детализированная, проработанная игровая локация, с героями и злодеями, красочными персонажами и, конечно, фееричными шоу. Тем же — уровнем и попсовостью выше — берут, скажем, GHOST. Тем же брали на вампирическом старте «крэдлы». Возможно, сумев создать убедительно-увлекательную костюмированную историю, ты на полпути к завоеванию мира.

«С одной стороны, на успех надо много работать, — размышляют сами музыканты. — С другой, просчитать его невозможно. Возможно, мы попали в нужную струю в нужный момент. Скажем, если б мы мутили подобные сценические представления и играли в своем ключе в депрессивных 90-х, когда все грустили и слушали гранж, такое бы не сработало. А сейчас люди созрели для развлечений. Молодое поколение хочет веселиться, придя на концерт.

Есть ощущение, что мы влили в пауэр-метал свежую кровь. Выросло целое поколение метал-фанатов, которые уже не помнят стариков, но при этом слушают SABATON и POWERWOLF».

Стало быть… дело еще и в смене традиций? Ну и действительно, почему дворовые школьники должны носиться по двору под, скажем, JUDAS PRIEST? Это гимны другой эпохи — вечные, основополагающие, но, возможно, слишком «старые» для энергичных и юных. А вы как думаете?