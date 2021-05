POWERWOLF записали песню про «Чудовище из Чемодана»

Моднейшие POWERWOLF, с обновленными стрижками и в обновленных нарядах, в начале июля выпускают новый альбом Call Of The Wild. Вчера группа показала клип «Beast Of Gévaudan» и меньше, чем за сутки набрала почти 200000 просмотров. Причем, уверена, многочисленные русскоязычные слушатели подпевали Аттиле, мучительно тягающему крест среди женщин и волков: «Beast of ЧЕМОДАН» — ибо услышав это слово единожды, дальше слышишь его постоянно и иначе эту вещь даже не воспринимаешь.

Matthew Greywolf: «В основе сюжета песни — идеально вписывающаяся в мир POWERWOLF история про таинственное чудище, которое в конце 18 века погубило бесчисленное количество народа на юге Франции. Поймать его так и не удалось; произошедшие же события породили множество легенд. Представители церкви, например, утверждали, будто зверь — это божья кара, или, как вариант, избавитель человечества от земного грешного существования».

Что по звуку? Стандартный узнаваемый POWERWOLF, который немножечко уже повторяется, однако не устает производить запоминающиеся и западающие в память, не обманывающие ожиданий мелодии.

