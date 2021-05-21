Powerwolf
21.05.2021

POWERWOLF записали песню про «Чудовище из Чемодана»

Блог

Моднейшие POWERWOLF, с обновленными стрижками и в обновленных нарядах, в начале июля выпускают новый альбом Call Of The Wild. Вчера группа показала клип «Beast Of Gévaudan» и меньше, чем за сутки набрала почти 200000 просмотров. Причем, уверена, многочисленные русскоязычные слушатели подпевали Аттиле, мучительно тягающему крест среди женщин и волков: «Beast of ЧЕМОДАН» — ибо услышав это слово единожды, дальше слышишь его постоянно и иначе эту вещь даже не воспринимаешь.

Matthew Greywolf: «В основе сюжета песни — идеально вписывающаяся в мир POWERWOLF история про таинственное чудище, которое в конце 18 века погубило бесчисленное количество народа на юге Франции. Поймать его так и не удалось; произошедшие же события породили множество легенд. Представители церкви, например, утверждали, будто зверь — это божья кара, или, как вариант, избавитель человечества от земного грешного существования».

Что по звуку? Стандартный узнаваемый POWERWOLF, который немножечко уже повторяется, однако не устает производить запоминающиеся и западающие в память, не обманывающие ожиданий мелодии.

Количество просмотров: 192

Читайте также:

3 комментария

  • Polaris написал(а):

    Ведущий рифф как будто взяли из Breaking the Law и застаккатили.

    >>>
  • zzz написал(а):

    Какой нах чемодан, а? МВД в лице О.Чемодановой и ейного мужа с негодованием восприняли эту гнусную провокацию западных кукловодов!

    >>>
  • atr написал(а):

    Polaris написал(а):
    Ведущий рифф как будто взяли из Breaking the Law и застаккатили.
    сходство такое себе, да и по настроению и общему восприятию темы разные.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *