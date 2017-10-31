Видеоинтервью с POWERWOLF. И неоскорбление чувств верующих

Перед минским концертом POWERWOLF у нас получилось пообщаться с главной сценической «зажигалочкой» группы: клавишником Falk Maria Schlegel. Итак, вашему вниманию совместный видеопроект Hitkiller.com и Homo-Faber.net! Съемка: Olga Kann и Siarhei «petrowitch» Hahulin, монтаж Olga Kann, разговоры мои. Русскоязычные субтитры включаются по кнопке в нижней части видео.

, рубрика(и): Powerwolf Блог

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