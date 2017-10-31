Перед минским концертом POWERWOLF у нас получилось пообщаться с главной сценической «зажигалочкой» группы: клавишником Falk Maria Schlegel. Итак, вашему вниманию совместный видеопроект Hitkiller.com и Homo-Faber.net! Съемка: Olga Kann и Siarhei «petrowitch» Hahulin, монтаж Olga Kann, разговоры мои. Русскоязычные субтитры включаются по кнопке в нижней части видео.
Видеоинтервью с POWERWOLF. И неоскорбление чувств верующих
Anastasiya, рубрика(и): Powerwolf Блог
Количество просмотров: 94
Теги: Powerwolf
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- POETS OF THE FALL - Четверг, 02 Ноябрь 2017
- MEDICO PESTE, KRUK, EXTRAVAGANZA, VERWÜSTUNG, SISYPHEAN - Суббота, 04 Ноябрь 2017
- СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ - Воскресенье, 05 Ноябрь 2017
Обновления
-
Видеоинтервью с POWERWOLF. И неоскорбление чувств верующих
-
FLESHGOD APOCALYPSE и symphonies of sickness. Как проблеваться на концерте, но продолжить играть
-
Концерт POWERWOLF в Минске. Метал-месса с эрекцией
-
Интервью с EVTHANAZIA. «Двадцать пять лет назад мы не могли предсказать, что Интернет убьет в людях желание живого общения»
-
Фанатка подала в суд на гитариста EVERY TIME I DIE. На концерте он прыгнул ей на голову
-
Заснул на клавиатуре. Самые длинные названия групп
-
Интервью с KRUK. «Самым ценным можно назвать время пустоты, неприсутствия и одиночества между всплесками активности»
-
Новым вокалистом белорусской банды RELICS OF HUMANITY стал AJ Magana (DEPRECATED, ex-DEFEATED SANITY, ex-DISGORGE)
-
Волки в городе! 5 вещей, которые надо знать, готовясь к концерту POWERWOLF
-
Осенний грайнд, он пьяный самый: 8BIT RATE, EXEGUTOR, GRINDZILLA, SAGOTORIUM в «ili»
-
10 лет во скорбях: фестиваль Doom Over Kiev 2017
-
Осенние тыковки. Новая тема HELLOWEEN с Майклом Киске и Каем Хансеном
-
Тизеры нового альбома SUMMONING «With Doom We Come»
-
BRING ME THE HORIZON готовятся подняться на Килиманджаро ради больных детей
-
Признание от SCORPIONS: «Объявлять прощальные туры — это глупость»
В этот день родились1962 - Anthony Kiedis (RED HOT CHILI PEPPERS)
1963 - Rick Allen (DEF LEPPARD)
1981 - Leo Margarit (PAIN OF SALVATION)
15 релизов ноября
Lustre Still Innocence
Cannibal Corpse Red Before Black
Cavalera Conspiracy Psychosis
Godflesh Post Self
Electric Wizard Wizard Bloody Wizard
Amberian Dawn Darkness Of Eternity
Converge The Dusk In Us
The Unguided And The Battle Royale
Annihilator For The Demented
Taake Kong Vinter
Witchery I Am Legion
Blaze Of Perdition Conscious Darkness
Elvenking Secrets Of The Magick Grimoire
Moonspell 1755
Pink Cream 69 Headstrong
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии