Второй концерт POWERWOLF в Минске. Армия ночи

Субботний вечер 23 марта 2019-го вошел в историю Минска как «хэви-метал дожинки», или «хэви-метал новый год», или что это вообще было — но звезды сошлись так, что на двух площадках одновременно колбасили вернувшиеся во второй (и последний?) раз MANOWAR и вернувшиеся во второй, но, судя по аншлагу, далеко не финализировавшие покорение белорусской публики POWERWOLF. Ведь когда наступит следующий раз, фанаты раскупят Prime Hall. Ну или, черт с ним, «Арену». Благо, «волки» сейчас на таком подъеме, что, не сбавляя темпов, скоро смогут попасть в хэдлайн-«дамки» больших фестивалей и моднейших площадок.

Вопрос, что ж в них такого, в принципе, проясняется на концерте: немцы выступают так, что в какой-то момент забываешь, как тебя зовут, и только, словно заведенный болванчик, повторяешь за Аттилой обрывки заводных рефренов про «Demons are a girl’s best friend», «Blessed and Possessed» или, почище, «Resurrection by Erection» или «Die, die, die tonight, sanctified with dynamite», после чего следует непременная «аллилуйя», «аве мария», впрыск церковного органа, облака ладана и все, что сопровождает хэви-метал миссионеров, которые религию вроде как не оскорбляют, но заигрывают со священными темами весьма беспардонно. Что, конечно, не может, не радовать.

POWERWOLF — идеальная, мощная и феерически эффективная концертная единица; увидев эту группу единожды, ты непременно захочешь еще; потому что так, как они, выступает вообще мало кто, не только в хэви-метале, а в целом и в принципе. Продакшн, сценические декорации, свет, звук, подача, поведение каждого из музыкантов (хотя импозантный властный вокалист и артистичный юркий клавишник Фальк Мария, конечно, вне конкуренции), динамика концерта, общение с публикой — во всем чувствуется такой уровень, проработанность, самоотдача и, вероятно, стремление получить титул лучшей-концертной-команды-всех-времен, что глядя на них, натурально ошалеваешь. И, конечно же, втягиваешься. Эмоциональный накал и драйв таковы, что не пошевелится только мертвый. Хотя нет, пошевелится и восстанет. А потом, как зомби, купит следующий билет.

Несмотря на конкуренцию с ветеранами хэви, в «Репаблике» был солдаут: танцпол набился так плотно, что в жарком, потном, густом месиве танцевать можно было только рукой. Или ногой. Зато довольно удобно прыгать: волна восторженных тел поднимала сама, и не останавливалась, не утихала, не умолкала до конца шоу, подпевая, выполняя все замысловатые вокальные упражнения Аттилы, показывая «козы» или кресты под «Killers With The Cross», зажигая сотни мобильных огней под «Where The Wild Wolves Have Gone», «Let There Be Night» и постоянно присутствуя, участвуя, проживая каждую минуту замысловатого действа, в котором ядреный мелодичный пауэр-метал смешивался со стендап-интерлюдиями, театрализованными представлениями, наполнялся красочным ритуальным флером, историями про демонов, армию тьмы и кровищу, расцветал мириадами вспышек, завораживал и вбирал, вне зависимости от того, слушаешь ли ты группу дома.

Как и в первый раз (перечитала сейчас тот отчет и прям хочется скопировать целые куски, подписаться под сказанным), в течение двух жарких часов не покидало ощущение праздника. Эта живописная команда рождена развлекать, она органична, бодра и свежа, иронична и неутомима, вне зависимости, насколько плотен текущий тур, — усталости или минимальной халтуры немцы не позволяют. Может, именно поэтому и собирают.

В POWERWOLF хороши, выразительны все: голосистый (ох, как жеж он поет) и одаренный шоумен-вокалист, оттеняющий и дополняющий его выходы забавный клавишник, суровый сосредоточенный драммер, гитарные братья, пушистые шевелюры которых эффектно разлетаются от порывов сценических вентиляторов. Каждый при деле, каждый при роли, и все им, кажется, непринужденно-легко, даже если в зале жарко (а на музыкантах, на минуточку, грим и тяжелые церемониальные одеяния), даже если концерт длится два часа, вчера было шоу в Киеве, а завтра — в Санкт-Петербурге. Однако, если хочешь быть лучшим, — просто будь им. Ну а народ уж потянется.

Фоторепортаж с концерта смотрим тут.

Ну и, конечно, кто ходил на MANOWAR, расскажите, что как. Тоже ведь интересно.