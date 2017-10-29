Концерт POWERWOLF в Минске. Метал-месса с эрекцией

«Resurrection by erection! Raise you phallus to the sky and you never die!» — заполняя «Репаблик» мощью своих легких, гибко перебегая по октавам и дразня публику оперными упражнениями, Аттила Дорн ведет свою странную мессу. Поклонение богу единому, имя которому хэви-метал. «Lupus Dei», «Blessed & Possessed», «Saturday Satan», крещенный металом, аминь. На концерт POWERWOLF в этот вечер, казалось, собралась вся неформальная молодежь города: говорят, билетов было продано почти 900. И танцпол клуба, немедленно приодетый в туровый мерч, ощетинившись «козами», будто распух. С «волками» в субботний вечер прибыл аншлаг.

Можно долго рассуждать, мол, почему POWERWOLF? В чем секрет такой популярности? (Кстати, накануне в Москве группа собрала солдаут в 2500 человек.) Чем эта команда так притягательна для молодых поколений? (Реально, в зале людей старше лет 20 было, наверное, 20 процентов.) И насколько успехом своим «волки» обязаны эффектному имиджу, провокационной и необычной для павер-металлеров лирике да общему образному подходу, взболтавшему красочный пафос католических богослужений с эротичным сарказмом, легендами об оборотнях и сверкающей нержавеющей сталью метал-героикой.

Рассуждать можно. Долго. А можно забить и наслаждаться происходящим, отрываясь два часа кряду на горячем и благодарном танцполе, поддаваясь ритмичной волколаковской магии и выкрикивая что-нибудь типа «We drink your blood!» или «Fight, fight, sacred and wild!». На самом деле, энергетика и красочность происходящего на сцене ошарашивала и затягивала, погружала в свой странный и насыщенный мир до такой степени, что к середине концерта ты в него вполне уже органично вживался, становился частью гладких мелодий и цепких рефренов, утопающих в огнях среди мечущихся по сцене позитивных мужчин при гриме и в мешковатых нарядах.

Побывав на концерте POWERWOLF, можно писать диссертации: «Как выстроить свет на метал-шоу», «Как завести публику и оказывать влияние на людей», «Как стать любимой командой фотографа». Визуальная часть — многоуровневый свет, декорации (частью которых, кстати, была барабанная установка на постаменте, так что смотрите: тот редкий концерт, когда в фоторепорте есть драммер!), продуманное сценическое пространство — все было феерично и ослепительно-живописно. Постановочный гений даже не обсуждается.

Но, как говорится, не светом единым. Ни секунды во время концерта — а это почти два десятка песен — на сцене не было статики. Все время что-то происходило, менялось, крутилось — и гитаристы, как одержимые (хотя почему «как»? «My oderzhimy Heavy Metal’om», — честно признал размахивающий кадилом Аттила), носились по украшенному орлами периметру: с развевающимися всклокоченными волосами, белыми лицами и диковато-радостной мимикой. Словно мим-энерджайзер, рассекал миниатюрный клавишник Falk Maria Schlegel, заводя своей темпераментной жестикуляцией зал, ритуально простирая над танцполом руки, гримасничая и транслируя гибкой своею фигуркой лирические послания песен.

Остальное, со всей своей яркой харизмой и убийственными вокальными данными, делал фронтмен. Он и пел (ох, как же круто!), и разыгрывал свою театрально-священную роль, и беспрестанно взаимодействовал с публикой: играясь с ней, заставляя петь и кричать, а позже кокетливо комментируя результат. «НИЕТ». «НИЕТ, еще громче!» «ДА». «Спасибо, Минск, вы отлично поете!» Многие и впрямь пропевали тексты — не только рефрены, а вообще целиком по строкам — наизусть, очевидно, подготовившись к концерту и постаравшись порвать на нем все до последнею связки. Но и не только. Не забыв, что вчера у немецкого голосистого румына был день рождения, мальчики и девочки исполнили для него «хэппи бездэй» и явились с подарками. Плакаты, картинки, другое приятное. Умножающее силу и «волков», и «стаи».

«Кажется, это наш самый успешный тур на сегодняшний день», — скажет Фальк Мария в интервью перед концертом. Жаль, на него не попал братец Мэттью (у музыканта грядет пополнение в семье, так что пока не до гастролей). Ну а попали или не попали вы сами — предлагаю оценить галерею, как было. Вспоминая, как в начале концерта, перед «Coleus Sanctus», Аттила предлагал собравшимся мужикам потеребить свои святые железные яйца. «I pray to Father, Son, Testosterone. In darkest Night, don’t leave my mind alone!» Ну и, конечно, Ave Maria. Куда ж без нее.



P.S. Про разогрев — шведскую пауэр-метал группу VEONITY — мне сказать, в общем-то, нечего. Тот случай, когда просто стоишь у бара и ждешь, когда суппорт наконец-то закончит.