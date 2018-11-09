Волки в тумане: смотрим новый клип WARDRUNA «Voluspá»

Новый клип WARDRUNA напомнил Беларусь в последние дни: беспробудный туман, смутные черные остовы осенних деревьев… Запустить еще волков да включить саундтрек из трогательно-мужественных нордических песнопений — и вот же она, новая работа команды, клип на эпическую тему «Voluspá» (она же «Прорицание вёльвы») о сотворении сущего.

Wardruna Einar Selvik Альбом под названием Skald получил официальное издание неделю назад; как прокомментировал Einar Selvik, музыкальные ландшафты проекта стали проще и четче, сместив акценты на поэзию, вокал и минимализм аутентичных инструментов.

«Мы записывали материал вживую, чтобы сохранить сырую и бескомпромиссную энергетику, характерную для лайв-выступлений, на контрасте с безупречно полированными студийными треками. Это вдохнуло силу в древние искусства, заключенные в средоточии скандинавских поэтических устных традиций, обретших новую форму в исполнении скромного современного скальда».

, рубрика(и): Блог

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