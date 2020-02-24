Новый клип WARDRUNA «Grá». Угадайте, о чем

«Grá» переводится как «серый», и да: если WARDRUNA снимают клипы, то там непременно будет неясный сумрачный свет, туманы и волк. Так уж повелось. Хотя сама по себе тема чудо как душевна и проникновенна. Даже захотелось пойти на сентябрьский концерт.
Альбом, в который войдет песня про волка, титулован Kvitravn («белый ворон»), появится в начале июня, и зверей на нем, в общем, хватает.
«Несмотря на то, что в название альбома лег один из вариантов моего тотемного творческого псевдонима, — поясняет Einar Selvik, — личного в нем очень мало. Основная тематика — символизм и легенды, связанные со святыми белыми животными в нордической и других мировых культурах. Эти духовные существа, будь то ворон, змея, медведь, лось, северный олень, слон или лев, в анималистической традиции являются пророческими, божественными посланниками, хранителями, воплощающими обновление, чистоту или связь между мирами».
Любят эти норды тоскливую музыку. Нет чтобы полечку там, да эх яблочко, куды котишься. Все им надо слезу вышибать.
Анастасия, понимаю, что оффтоп, но очень интересны ваши мысли и эмоции по поводу переезда в другую страну. Может быть рассказали бы в какой-нибудь статье об этом.
HNKNTNH написал(а):
Анастасия, понимаю, что оффтоп, но очень интересны ваши мысли и эмоции по поводу переезда в другую страну. Может быть рассказали бы в какой-нибудь статье об этом.
Очень хорошая идея кстати, Я так же солидарен)))
Окей ) Только в виде монолога как-то странно. Вы поспрашивайте, что интересно. Сделала топик «за жизнь» в «обсуждениях»: http://www.hitkiller.com/za-zhizn.html