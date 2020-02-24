Новый клип WARDRUNA «Grá». Угадайте, о чем

«Grá» переводится как «серый», и да: если WARDRUNA снимают клипы, то там непременно будет неясный сумрачный свет, туманы и волк. Так уж повелось. Хотя сама по себе тема чудо как душевна и проникновенна. Даже захотелось пойти на сентябрьский концерт.

wardruna-kvitravn-album-in-june-north-american-tour-datesАльбом, в который войдет песня про волка, титулован Kvitravn («белый ворон»), появится в начале июня, и зверей на нем, в общем, хватает.

«Несмотря на то, что в название альбома лег один из вариантов моего тотемного творческого псевдонима, — поясняет Einar Selvik, — личного в нем очень мало. Основная тематика — символизм и легенды, связанные со святыми белыми животными в нордической и других мировых культурах. Эти духовные существа, будь то ворон, змея, медведь, лось, северный олень, слон или лев, в анималистической традиции являются пророческими, божественными посланниками, хранителями, воплощающими обновление, чистоту или связь между мирами».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 24.02.2020 в 16:15

    Любят эти норды тоскливую музыку. Нет чтобы полечку там, да эх яблочко, куды котишься. Все им надо слезу вышибать.

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  2. HNKNTNH 24.02.2020 в 20:33

    Анастасия, понимаю, что оффтоп, но очень интересны ваши мысли и эмоции по поводу переезда в другую страну. Может быть рассказали бы в какой-нибудь статье об этом.

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  3. Александр 24.02.2020 в 23:46

    HNKNTNH написал(а):
    Анастасия, понимаю, что оффтоп, но очень интересны ваши мысли и эмоции по поводу переезда в другую страну. Может быть рассказали бы в какой-нибудь статье об этом.
    Очень хорошая идея кстати, Я так же солидарен)))

    >>>
  4. Anastasiya 25.02.2020 в 03:44

    Окей ) Только в виде монолога как-то странно. Вы поспрашивайте, что интересно. Сделала топик «за жизнь» в «обсуждениях»: http://www.hitkiller.com/za-zhizn.html

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