Новый клип WARDRUNA «Grá». Угадайте, о чем

«Grá» переводится как «серый», и да: если WARDRUNA снимают клипы, то там непременно будет неясный сумрачный свет, туманы и волк. Так уж повелось. Хотя сама по себе тема чудо как душевна и проникновенна. Даже захотелось пойти на сентябрьский концерт.

Альбом, в который войдет песня про волка, титулован Kvitravn («белый ворон»), появится в начале июня, и зверей на нем, в общем, хватает.

«Несмотря на то, что в название альбома лег один из вариантов моего тотемного творческого псевдонима, — поясняет Einar Selvik, — личного в нем очень мало. Основная тематика — символизм и легенды, связанные со святыми белыми животными в нордической и других мировых культурах. Эти духовные существа, будь то ворон, змея, медведь, лось, северный олень, слон или лев, в анималистической традиции являются пророческими, божественными посланниками, хранителями, воплощающими обновление, чистоту или связь между мирами».