В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW

Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.

метал пресса Moscow


божественно

«Putincore», — тут же ржут в комментариях едкие посетители, но мы, конечно, не преминем посмотреть королевский видеоклип «Queen Of Sin», чтобы приобщиться, припасть к прекрасному и — вспоминая про Ницше — идеологически выверенному. Кстати, зовут несовершеннолетнюю богиню Елизавета Турсунова, учится она в Кембридже, живет то в Лондоне, то в Париже, то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе, а музыкальные инспирации черпает в творчестве грандов — начиная от MÖTLEY CRÜE и заканчивая ASKING ALEXANDRIA. В общем, основные пункты пресс-релиза я, кажется, перечислила — хотя главного нам так до сих пор и не сказали. Кто же папа, Лиза, кто папа?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Centipede 13.01.2017 в 02:20

    Ну сразу видно влияние Ницше, чего уж. Он же, как известно, так и писал: «Безвкусная обнажёнка и бухлишко — такова печать истиной свободы. Ёптыть».
    А вообще, дикая бабища, которая в свои 16 (да???) выглядит на потасканные и пожёванные тридцать с хвостиком, и пытается вести себя как прожжёная шлюха (а получается, как у дешёвой поблядушки) — это, возможно, самый мерзкий визуальный образ, что я видел на экране своего компьютера за многие годы.

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  2. анатоль 13.01.2017 в 02:47

    Вот кто это гауно слушать будет?

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  3. Александр 13.01.2017 в 03:06

    Хосподи что за бездарная шляпа

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  4. Клим Чугункин 13.01.2017 в 03:53

    Г.

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  5. yurro 13.01.2017 в 06:23

    а мне нра! я буду.

    >>>
  6. Loretta 13.01.2017 в 06:55

    - папа, папа, я хочу, чтоб про меня написал playboy.
    — нет.
    — ну папа…
    — нет.
    — а тогда пусть blabbermouth напишет, ну пожалуйста!
    — ладно.

    >>>
  7. zzz 13.01.2017 в 09:21

    У меня вот друг интересуется — есть ли фотосессия в стиле ню?

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  8. afterglowstar 13.01.2017 в 10:44

    Какая страна — такие и Багини…

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  9. Зануда 13.01.2017 в 12:04

    zzz написал(а):
    У меня вот друг интересуется — есть ли фотосессия в стиле ню?
    Вроде в 16 нельзя ещё Хотя как можно в 16 смотреться настолько б/у, лично для меня загадка. В куклы ещё играть надо!

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  10. Sonne 13.01.2017 в 12:06

    Кто-то пытался косить под Тейлор Момсен?

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  11. Nokt 13.01.2017 в 13:05

    Зануда, Зануда написал(а):
    Хотя как можно в 16 смотреться настолько б/у, лично для меня загадка.

    Присмотритесь. Все очень просто.
    Имеется весьма простенькое российское «рабоче-крестьянское» личико, да еще в 16 (это значит, что скулы еще не оформились, например). При этом девочка хочет выглядеть как гламурная «рок-бАгиня».
    Накладывается ТОННА макияжа, с помощью ведер штукатурки гример пытается нарисовать четкие и резкие черты лица там, где их нет (скульптурированием такое зовется, но тут просто ахтунг) — и вуаля!

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  12. Завальнюк 13.01.2017 в 13:17

    Мне чота Каира сразу вспомнилась. Когда вот вобще ниочем

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  13. Ветошь 13.01.2017 в 14:15

    Внебрачная дочка Трампа?

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  14. Ad Noctum 13.01.2017 в 14:59

    afterglowstar написал(а):
    Какая страна — такие и Багини…


    учится она в Кембридже, живет то в Лондоне, то в Париже, то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе

    И не поспоришь! ;)

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  15. afterglowstar 13.01.2017 в 16:08

    Ad Noctum, и не буду. Тут достаточно на ФИО посмотреть, и на внешность. Русская скрепность не местом жительства определяется.

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