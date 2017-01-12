В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW

Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.

«Putincore», — тут же ржут в комментариях едкие посетители, но мы, конечно, не преминем посмотреть королевский видеоклип «Queen Of Sin», чтобы приобщиться, припасть к прекрасному и — вспоминая про Ницше — идеологически выверенному. Кстати, зовут несовершеннолетнюю богиню Елизавета Турсунова, учится она в Кембридже, живет то в Лондоне, то в Париже, то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе, а музыкальные инспирации черпает в творчестве грандов — начиная от MÖTLEY CRÜE и заканчивая ASKING ALEXANDRIA. В общем, основные пункты пресс-релиза я, кажется, перечислила — хотя главного нам так до сих пор и не сказали. Кто же папа, Лиза, кто папа?