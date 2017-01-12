В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW

Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.
«Putincore», — тут же ржут в комментариях едкие посетители, но мы, конечно, не преминем посмотреть королевский видеоклип «Queen Of Sin», чтобы приобщиться, припасть к прекрасному и — вспоминая про Ницше — идеологически выверенному. Кстати, зовут несовершеннолетнюю богиню Елизавета Турсунова, учится она в Кембридже, живет то в Лондоне, то в Париже, то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе, а музыкальные инспирации черпает в творчестве грандов — начиная от MÖTLEY CRÜE и заканчивая ASKING ALEXANDRIA. В общем, основные пункты пресс-релиза я, кажется, перечислила — хотя главного нам так до сих пор и не сказали. Кто же папа, Лиза, кто папа?
Ну сразу видно влияние Ницше, чего уж. Он же, как известно, так и писал: «Безвкусная обнажёнка и бухлишко — такова печать истиной свободы. Ёптыть».
А вообще, дикая бабища, которая в свои 16 (да???) выглядит на потасканные и пожёванные тридцать с хвостиком, и пытается вести себя как прожжёная шлюха (а получается, как у дешёвой поблядушки) — это, возможно, самый мерзкий визуальный образ, что я видел на экране своего компьютера за многие годы.
Вот кто это гауно слушать будет?
Хосподи что за бездарная шляпа
Г.
а мне нра! я буду.
- папа, папа, я хочу, чтоб про меня написал playboy.
— нет.
— ну папа…
— нет.
— а тогда пусть blabbermouth напишет, ну пожалуйста!
— ладно.
У меня вот друг интересуется — есть ли фотосессия в стиле ню?
Какая страна — такие и Багини…
zzz написал(а):
У меня вот друг интересуется — есть ли фотосессия в стиле ню?
Вроде в 16 нельзя ещё Хотя как можно в 16 смотреться настолько б/у, лично для меня загадка. В куклы ещё играть надо!
Кто-то пытался косить под Тейлор Момсен?
Зануда, Зануда написал(а):
Хотя как можно в 16 смотреться настолько б/у, лично для меня загадка.
Присмотритесь. Все очень просто.
Имеется весьма простенькое российское «рабоче-крестьянское» личико, да еще в 16 (это значит, что скулы еще не оформились, например). При этом девочка хочет выглядеть как гламурная «рок-бАгиня».
Накладывается ТОННА макияжа, с помощью ведер штукатурки гример пытается нарисовать четкие и резкие черты лица там, где их нет (скульптурированием такое зовется, но тут просто ахтунг) — и вуаля!
Мне чота Каира сразу вспомнилась. Когда вот вобще ниочем
Внебрачная дочка Трампа?
afterglowstar написал(а):
Какая страна — такие и Багини…
учится она в Кембридже, живет то в Лондоне, то в Париже, то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе
И не поспоришь! ;)
Ad Noctum, и не буду. Тут достаточно на ФИО посмотреть, и на внешность. Русская скрепность не местом жительства определяется.