Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.
Фронтмен группы ORANGE GOBLIN Ben Ward запустил краудфандинговую кампанию для сотрудников редакции, которые внезапно оказались на улице. «Сегодня 73 работникам Team Rock сообщили, что компания проходит процесс ликвидации, в связи с чем их рабочие места сокращены. Это постановление вступило в силу немедленно, с нулевой компенсацией, — написал музыкант. — Таким образом хорошие, преданные своему делу, трудолюбивые люди, стоявшие за «Classic Rock», «Metal Hammer», «Prog», TeamRock Radio и т.д., — люди, в течение десятилетий поддерживавшие рок- и метал-сцену, остались не у дел — и в свою очередь мы, рок-сообщество, должны хоть чем-то отплатить им и помочь в трудный момент».
Как можно видеть по ссылке, неравнодушных людей набралось немало, и хотя это не станет полноценным утешением уволенным журналистам, все-таки… хоть что-то.
«С такими новостями, после ухода с рынка журналов вроде «Metal Hammer», рок и метал еще больше отдалятся от широкой общественности, — написала группа AVENGED SEVENFOLD. — И хотя есть люди, ратующие за то, чтобы тяжелая музыка оставалась в андеграунде, подобная позиция не для нас. Эта музыка слишком много значит для таких людей, как мы. И мы бы хотели, чтобы у нее был шанс быть услышанной. Потеря «Metal Hammer» — большой удар для многих команд».
Не жалко. Вся подшивка металхаммер стоит одного номера Snakepit mag, Petrified zine или Slayer zine.
Пох на них. С уходом с рынка этого галимого медиа мейнстрима, настоящая метал сцена станет только крепче и качественнее.
Heckfy написал(а):
Пох на них. С уходом с рынка этого галимого медиа мейнстрима, настоящая метал сцена станет только крепче и качественнее.
Вот!
Ну как бэ эпоха ( метал-хаммер поди с восьмидесятых издавался. И благодаря им многие получили известность.
А вы сраные злыдни, однако.
Интересно, а как вы запоёте есливас скинут с ваших быдломенеджерских кресел или программистских столов?
Людей лишили работы!
«Да пох!»
В этой сраной стране всегда и будет говнище с металом, потому всем пох.
Что за бред! К сожалению (а для кого то может и нет) все печатные издания умирают . Даже play boy сдох. Сейчас есть интернет, пусть его и винят.
p.s. А насчёт отдаления от общественности конечно, вообще улыбнуло. Да металисты всего мира только и делали , что читали эти журналы.
p.p.s. Хотя в своё время я эти журналы читал, и доставал с удовольствием.
nikolass написал(а):
Сейчас есть интернет, пусть его и винят.
Ну под этим же издательством было несколько крупных новостных порталов, над статьями которых работали люди, которых уволили. Тот же http://teamrock.com/ наполнялся ежедневно кучей новостей и статей, которые теперь писать будет некому. Ничего хорошего, т.к. на энтузиазме большую редакцию не продержишь, а ни денег, ни большого количества авторов там уже нет.