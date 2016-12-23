Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.

Фронтмен группы ORANGE GOBLIN Ben Ward запустил краудфандинговую кампанию для сотрудников редакции, которые внезапно оказались на улице. «Сегодня 73 работникам Team Rock сообщили, что компания проходит процесс ликвидации, в связи с чем их рабочие места сокращены. Это постановление вступило в силу немедленно, с нулевой компенсацией, — написал музыкант. — Таким образом хорошие, преданные своему делу, трудолюбивые люди, стоявшие за «Classic Rock», «Metal Hammer», «Prog», TeamRock Radio и т.д., — люди, в течение десятилетий поддерживавшие рок- и метал-сцену, остались не у дел — и в свою очередь мы, рок-сообщество, должны хоть чем-то отплатить им и помочь в трудный момент».

Как можно видеть по ссылке, неравнодушных людей набралось немало, и хотя это не станет полноценным утешением уволенным журналистам, все-таки… хоть что-то.

«С такими новостями, после ухода с рынка журналов вроде «Metal Hammer», рок и метал еще больше отдалятся от широкой общественности, — написала группа AVENGED SEVENFOLD. — И хотя есть люди, ратующие за то, чтобы тяжелая музыка оставалась в андеграунде, подобная позиция не для нас. Эта музыка слишком много значит для таких людей, как мы. И мы бы хотели, чтобы у нее был шанс быть услышанной. Потеря «Metal Hammer» — большой удар для многих команд».