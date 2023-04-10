MG book intro
10.04.2023

Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»

Блог

«Насколько я помню, «МГ» мы запустили в сентябре 1996 года, и до января 97-го это было скромное 8-полосное черно-белое издание. Скромное, но очень амбициозное. Мы сразу вышли на еженедельный формат, как Billboard, New Musical Express, Melody Maker — и сохраняли его таковым даже тогда, когда указанные издания уже экономически не могли выходить один раз в неделю»…

Этот материал готовился и, главное, лежал в домашних архивах так долго, что некоторые люди, дававшие свои комментарии или отзывы, уже мертвы — и, кажется, мариновать дальше нет смысла. Первая часть истории про «Нестор» и его издания — «Музыкальную газету», журнал «HOT-7», какую-то внутреннюю кухню, опубликована на сайте Shakal.today: во-первых, обязательное интро, что это вообще за текст и зачем, во-вторых, собственно часть номер один. Часть номер два, посвященная «Музыкальному журналу», все еще пылится, — но если будем видеть, что интерес к теме есть, откопаем и ее тоже.

А пока… приятного чтения!

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2 комментария

  • Green написал(а):

    Интерес конечно есть….!) Это же моё детство школьное, где я уже был по уши втянут в эту всю муз. движуху, благодаря газете столько групп для себя открыл…и с особо двойным интересом всегда добирался до чёрной страницы….) «МЖ»….хочется сказать маме спасибо за то что она мне выписавала этот журнал, она видела какие там «попсовые» вещи творились, но ничего против не имела)))

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  • Green написал(а):

    Анастасия, спасибо!

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