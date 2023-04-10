Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»Блог
«Насколько я помню, «МГ» мы запустили в сентябре 1996 года, и до января 97-го это было скромное 8-полосное черно-белое издание. Скромное, но очень амбициозное. Мы сразу вышли на еженедельный формат, как Billboard, New Musical Express, Melody Maker — и сохраняли его таковым даже тогда, когда указанные издания уже экономически не могли выходить один раз в неделю»…
Этот материал готовился и, главное, лежал в домашних архивах так долго, что некоторые люди, дававшие свои комментарии или отзывы, уже мертвы — и, кажется, мариновать дальше нет смысла. Первая часть истории про «Нестор» и его издания — «Музыкальную газету», журнал «HOT-7», какую-то внутреннюю кухню, опубликована на сайте Shakal.today: во-первых, обязательное интро, что это вообще за текст и зачем, во-вторых, собственно часть номер один. Часть номер два, посвященная «Музыкальному журналу», все еще пылится, — но если будем видеть, что интерес к теме есть, откопаем и ее тоже.
А пока… приятного чтения!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 299
Читайте также:
- Умер Андрей Мэн
- В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW
- Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»
- Провокационная обложка журнала Rolling Stone. David Draiman из DISTURBED: «Вы что, совсем выжили из ума???»
- Girls & Corpses. Юмористический журнал о смерти
- М-журнал. Посмертный бонус
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»
-
Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»
-
И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»
-
ChatGPT считает, что Dani Filth — гей
-
Репортаж: ELUVEITIE и OMNIUM GATHERUM в Шарлотт, или Что делать, когда вокалист не приехал
-
Увидеть и умереть (на сцене). Фестиваль Power Trip анонсировал феерический хэдлайнерский состав
-
Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»
-
«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISIS
-
Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»
-
Dez Fafara (DEVILDRIVER, COAL CHAMBER) о ковиде: «Я прощался с родными — и думал, что все. Не осилю»
Комментарии
Green:
Green:
Интерес конечно есть….!) Это же моё детство школьное, где я уже был по уши втянут в эту всю муз. движуху, благодаря газете столько групп для себя открыл…и с особо дво…
Лосось:
Можно переписать Wrath of the Tyrant. Только не пластмассово и без внедрений новых фишек.…
Ivan Borisov:
Дед Аким написал(а):
образование, интеллект, эрудиция, чувство юмора, все на высшем уровне, лучше чем у многих, и в музыке она точно разбирается!!!
Или же (по выр…
Виктор:
Staphylococcus написал(а):
Подобный казус недавно наблюдался с тем хранцузом-кровавым маляром
да тут давно галереи картин разных художников экстремального иск…
Дед Аким:
Ivan Borisov написал(а):
Anastasiya написал(а):
Ооо, ну, это совсем беда. Ладно бы вы ещё привели в пример Меркьюри, Боуи или Sweet… Но если это по-вашему «как баба» (особенно …
Дед Аким:
Новые альбомы
Хорошо ребята играют, пауэр метал от немцев , песни указаны в описании POWERWOLF —…
Дружище Христос:
Staphylococcus написал(а):
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,кон…
Staphylococcus:
Ad Noctum написал(а):
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
разглядывая незнакомца.
Ну,святая настольная КНИГА.И цитату,конечно же,помню…Но …
juris:
Ad Noctum:
Staphylococcus написал(а):
Естественно он уходит,и уходит плюнув на пол.
И он плюнул в кухне на пол.
— Сударь, не плюйте здесь,— попросил Швейк, с интересом
…
Staphylococcus:
Скока будет стоить открыть новую тему? Готов спонсировать!Необходима рубрика-вольер для хамья и подобных ублюдков балдеющих от написания гадостей.Единственный са…
Staphylococcus:
Дружище Христос написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Из категории ‘ну есть и есть и хрен бы с ними’.Если бы не паскудный,модный ныне педоэпатаж,то говнюков никто бы…
Интерес конечно есть….!) Это же моё детство школьное, где я уже был по уши втянут в эту всю муз. движуху, благодаря газете столько групп для себя открыл…и с особо двойным интересом всегда добирался до чёрной страницы….) «МЖ»….хочется сказать маме спасибо за то что она мне выписавала этот журнал, она видела какие там «попсовые» вещи творились, но ничего против не имела)))
Анастасия, спасибо!