Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»

«Насколько я помню, «МГ» мы запустили в сентябре 1996 года, и до января 97-го это было скромное 8-полосное черно-белое издание. Скромное, но очень амбициозное. Мы сразу вышли на еженедельный формат, как Billboard, New Musical Express, Melody Maker — и сохраняли его таковым даже тогда, когда указанные издания уже экономически не могли выходить один раз в неделю»…

Этот материал готовился и, главное, лежал в домашних архивах так долго, что некоторые люди, дававшие свои комментарии или отзывы, уже мертвы — и, кажется, мариновать дальше нет смысла. Первая часть истории про «Нестор» и его издания — «Музыкальную газету», журнал «HOT-7», какую-то внутреннюю кухню, опубликована на сайте Shakal.today: во-первых, обязательное интро, что это вообще за текст и зачем, во-вторых, собственно часть номер один. Часть номер два, посвященная «Музыкальному журналу», все еще пылится, — но если будем видеть, что интерес к теме есть, откопаем и ее тоже.

А пока… приятного чтения!

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