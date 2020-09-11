В память о «Расстрелянном возрождении». Новый клип KHORS «Beneath The Keen Edge Of Time»Блог
На следующей неделе выходит седьмой студийник KHORS Where The Word Acquires Eternity — и несмотря на перерыв в пять лет, харьковчане, выпустившие на днях клип «Beneath The Keen Edge Of Time», как будто лишь вчера показали І ніч схиляється до наших лиць, а теперь, в еще более мелодичном и душевном формате, пришли в парадно-траурном в библиотеку.
Цепкая мелодия, безошибочный украинский колорит, некая почти винтажная ламповость в реализации видеоклипа; мастерски прописанная динамика, плавно варьирующая настроение и ритмику — от элегии до ощетинившейся блэкухи. KHORS, неоднородный и жанрово гибкий, всегда узнаваем.
Як в давній час, так і тепер
Народи йдуть повками.
І хто живий там? Хто там вмер?
— Рясніє степ круками.
В основу песни легло стихотворение «Про Себе» репрессированного и расстрелянного в 1937 году поэта-футуриста Михаила Ялового (он же Юлиан Шпол) — одна из его последних работ, проникновенно вписавшаяся в пронзительную KHORS’овскую композицию.
Библиотека на видео не случайна; мини-история «Beneath The Keen Edge Of Time», отталкиваясь от трудной судьбы Ялового, ведет в печально известный дом «Слово» и к его резидентам: «Расстрелянному возрождению» украинской культуры.
По-моему, вышло очень достойно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 12
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В память о «Расстрелянном возрождении». Новый клип KHORS «Beneath The Keen Edge Of Time»
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