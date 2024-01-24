KHORS
24.01.2024

«Жизнь утекает по капле». Новый сингл KHORS «Perseverance Is the Essence (Forever 25)»

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На днях вышел сингл одной из лучших украинских атмо-блэк-метал групп KHORS «Perseverance Is the Essence (Forever 25)», первый после альбома 2020 года Де слово набуває вічності. Парни посвятили его памяти командира добровольческого формирования «Фрайкор» Георгия Тарасенко.

«Это история смелости, мужества, лидерства, преданности, — написали KHORS, — история борьбы с неравными силами. А также, в личности Героя Украины (посмертно) Георгия Тарасенко, отдавшего жизнь, защищая Харьковскую область от рашистов, посвящение всем украинским героям. Сверхлюдям, за которыми сила и разум. Слава Героям!»

Очень пронзительная (как, впрочем, и всегда у KHORS) вещь, послушайте.

Количество просмотров: 429

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13 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Да будет хохлосрачь на сайте ! ))

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  • juris написал(а):

    к чему срач… вполне себе годное муЗЛОhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Черноярец написал(а):

    Талантливо.
    Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal

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  • Черноярец написал(а):

    Черноярец написал(а):
    Талантливо.
    Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
    Но SOFT — это по музыке. Как Блэк метал, из которого исключена экстремальная составляющая так, что его можно исполнять чули не на детских утренниках. Как пример — SATYRICON образца Volcano и позднее.

    А если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Думаю, в текущих условиях на Украине эта песня вполне была бы уместна в любой украинской средней школе, где воспитывают украинских патриотов)

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  • Черноярец написал(а):

    juris написал(а):
    если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Дум

    Как к чему? — к идеологии, конечно) Разве такое бывает, чтобы украинская идеология обходилась без срача?…)

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  • коллапес написал(а):

    перемоха-блэк видимо…

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и мильоны комментов?

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Черноярец написал:
    Талантливо.
    Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
    Вообще, для подобного музла придумали термин «дарк метал». Он не особо прижился, но иногда используется, например, в отношении групп типа Ajattara или Darzamat.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал:
    Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и мильоны комментов?
    Это потому что в тексте песни не раскрыта тема гарема с 72-мя Новодворскими, в который должен был попасть шахид Жора Тарасенко после того, как он был денацифицированhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Nazgul написал(а):

    Юрий написал(а):
    Да будет хохлосрачь на сайте ! ))

    Юрий написал(а):
    Да будет хохлосрачь на сайте ! ))

    Юрий написал(а):
    Да будет хохлосрачь на сайте ! ))

    >>>
  • Nazgul написал(а):

    Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Nazgul написал(а):
    Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
    Помню была ещё скинхед-группа ХорСС. Типа «хор эс эс») Там в текстах вообще сумасшедшая наци-шиза была)) Раньше любил послушать такое и поугарать на подобным бредом)))

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  • V.V. Putin написал(а):

    А у группы будут новые подобные поводы для сочинения столь же лиричных песен? (Прошу отнестись к этому с пониманием, конечно)
    (Настенька, вы старались, я понимаю. Но время уходт)

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