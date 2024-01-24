«Жизнь утекает по капле». Новый сингл KHORS «Perseverance Is the Essence (Forever 25)»Новинки и новости
На днях вышел сингл одной из лучших украинских атмо-блэк-метал групп KHORS «Perseverance Is the Essence (Forever 25)», первый после альбома 2020 года Де слово набуває вічності. Парни посвятили его памяти командира добровольческого формирования «Фрайкор» Георгия Тарасенко.
«Это история смелости, мужества, лидерства, преданности, — написали KHORS, — история борьбы с неравными силами. А также, в личности Героя Украины (посмертно) Георгия Тарасенко, отдавшего жизнь, защищая Харьковскую область от рашистов, посвящение всем украинским героям. Сверхлюдям, за которыми сила и разум. Слава Героям!»
Очень пронзительная (как, впрочем, и всегда у KHORS) вещь, послушайте.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 429
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13 комментариев
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Комментарии
V.V. Putin:
А у группы будут новые подобные поводы для сочинения столь же лиричных песен? (Прошу отнестись к этому с пониманием, конечно)
(Настенька, вы старались, я понимаю. Но …
Другой Александр:
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
Помню была ещё ски…
Nazgul:
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)…
Nazgul:
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайт…
Другой Александр:
harvey keitel написал:
клауд рэп это уже не новое течение, его забыли 8 лет назад
Может и так. Тут я не знаток)…
harvey keitel:
Другой Александр:
Вообще, у рэперов мода носить блэк-мерч, или стилизованный под блэк, ещё со второй половины 2010-х появилась. Даже на улице таки встречал. Это в основном у всяких новых …
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и ми…
Другой Александр:
Черноярец написал:
Талантливо.
Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
Вообще, для подобного музла придумали термин «дарк мет�…
Писюн с глазами:
Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и мильоны комментов?…
коллапес:
Черноярец:
juris написал(а):
если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Дум
Как к чему? — …
Черноярец:
Черноярец написал(а):
Талантливо.
Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
Но SOFT — это по музыке. Как Блэк метал, из которого иск…
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
к чему срач… вполне себе годное муЗЛО
Талантливо.
Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
Черноярец написал(а):
Талантливо.
Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
Но SOFT — это по музыке. Как Блэк метал, из которого исключена экстремальная составляющая так, что его можно исполнять чули не на детских утренниках. Как пример — SATYRICON образца Volcano и позднее.
А если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Думаю, в текущих условиях на Украине эта песня вполне была бы уместна в любой украинской средней школе, где воспитывают украинских патриотов)
juris написал(а):
если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Дум
Как к чему? — к идеологии, конечно) Разве такое бывает, чтобы украинская идеология обходилась без срача?…)
перемоха-блэк видимо…
Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и мильоны комментов?
Черноярец написал:
Талантливо.
Для музыки в подобном жанре я выдумал специальный термин — soft black metal
Вообще, для подобного музла придумали термин «дарк метал». Он не особо прижился, но иногда используется, например, в отношении групп типа Ajattara или Darzamat.
Писюн с глазами написал:
Настя не для того эту новость выложила, чтобы вы тут еле-еле лениво что-то бурчали. Где настоящий экшн, где горящие жопы, проклятия и мильоны комментов?
Это потому что в тексте песни не раскрыта тема гарема с 72-мя Новодворскими, в который должен был попасть шахид Жора Тарасенко после того, как он был денацифицирован
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Юрий написал(а):
Да будет хохлосрачь на сайте ! ))
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определенно укропосрача не избежать:)
Помню была ещё скинхед-группа ХорСС. Типа «хор эс эс») Там в текстах вообще сумасшедшая наци-шиза была)) Раньше любил послушать такое и поугарать на подобным бредом)))
А у группы будут новые подобные поводы для сочинения столь же лиричных песен? (Прошу отнестись к этому с пониманием, конечно)
(Настенька, вы старались, я понимаю. Но время уходт)