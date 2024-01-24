«Жизнь утекает по капле». Новый сингл KHORS «Perseverance Is the Essence (Forever 25)»

Другой Александр:

Юрий написал(а): Да будет хохлосрачь на сайт…

Юрий написал(а): Да будет хохлосрачь на сайте ! ))

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

Писюн с глазами:

Черноярец:

juris написал(а):

если учесть идеологическую составляющую музыки ХОРСА, то его можно обозначить как patriotic black metal. Так ещё смешнее получится. Дум

Как к чему? — …