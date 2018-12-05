Слушаем новый миник KHORS «Beyond The Bestial»

Как рассказала группа, работа над этим релизом заняла прошлый год. Три новых песни, а также переосмысленные старые — в честь десятилетнего юбилея альбома Mysticism.

, рубрика(и): Быстрые новости

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