Как рассказала группа, работа над этим релизом заняла прошлый год. Три новых песни, а также переосмысленные старые — в честь десятилетнего юбилея альбома Mysticism.
Слушаем новый миник KHORS «Beyond The Bestial»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 82
Теги: Khors
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- URIAH HEEP - Пятница, 07 Декабрь 2018
- Дельфин - Понедельник, 24 Декабрь 2018
- AMONG GODS, KLIODNA, ARGOS, FROZEN GARDEN - Воскресенье, 06 Январь 2019
Обновления
-
METALLICA в акустике. Дорого. Благотворительно. Красиво?
-
Исландская чума: слушаем новый альбом SVARTIDAUÐI «Revelations Of The Red Sword»
-
Jay Jay French: «TWISTED SISTER была самой трезвой рок-группой в мире. Мы увольняли всех, кто пил или принимал наркоту»
-
«Я не пьяный, я в трансе!» PRAGNAVIT, VIETAH, ZAKLON, MASSENHINRICHTUNG, KRUMKAČ в «Брюгге»
-
Алколегенды. Ian Gillan вспоминает, как попал в BLACK SABBATH: «Мы страшно напились и лежали под столом»
-
Интервью. Олег «Radan Luty» Губич, экс-КАМАЕДЗIЦА: «Мир будет цветным только лишь при сохранении чистоты крови»
-
Новинка от ROTTING CHRIST «Fire, God And Fear»
-
Объявление от группы WITCHROT, которое заставит вас рыдать
-
Эффектная метал-тетка: Slymenstra Hymen из GWAR отмечает 51-й день рождения
-
«Убив свою семью, читал текст METALLICA «Battery». Очередной медийный поклеп на метал
-
Парочку выгнали с концерта MACHINE HEAD за секс под сценой
-
«Это будет самый наш мрачный и тяжелый альбом». Слушаем новинку EVERGREY «A Silent Arc»
-
Часть вторая: просветление. GOD IS AN ASTRONAUT в Минске
-
Часть первая: тлен. REKA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP в Минске
-
Темные воды, или Как дважды упороться в одну ноябрьскую неделю
В этот день родились1956 - Randall William "Randy" Rhoads †
1959 - Chuck Mosely (FAITH NO MORE) †
1961 - David Lovering (PIXIES)
1967 - Jack Owen (DEICIDE, ex-CANNIBAL CORPSE)
1975 - Tim Roth (INTO ETERNITY)
1978 - Anders Johansson (DIABLO SWING ORCHESTRA)
10 релизов декабря
Svartidauði Revelations Of The Red Sword
Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии