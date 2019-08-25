На подходе дебютник SILVERTOMB: еще один последыш TYPE O NEGATIVE

После смерти Питера Стила музыканты TYPE O NEGATIVE взяли разумнейший путь из возможных: группа умерла вместе с ним, безо всяких масок, ностальгических трибьют-туров и иных слезливых способов отъема фанатских денег. Стил незаменим. Точка. TYPE O NEGATIVE все. Тем не менее, мужики-то по-прежнему живы, по-прежнему желают играть — и если получается на что-то похоже, то… случайности исключены. Возьмите A PALE HORSE NAMED DEATH. SEVENTH VOID. Или новый проект SILVERTOMB.

По сути, это супергруппа: гитарист-вокалист Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SEVENTH VOID), драммер Johnny Kelly (TYPE O NEGATIVE, DANZIG), басист Hank Hell (SEVENTH VOID, INHUMAN), гитарист Joseph James (AGNOSTIC FRONT, INHUMAN) и Aaron Joos (AWAKEN THE SHADOW, EMPYREON) на клавишах/гитарах/бэк-вокале.

Стилистически их называют «зубодробительной смесью PINK FLOYD и BLACK SABBATH», но в вокале выложенной сингловой песни «Love You Without No Lies» слышится нечто от SOUNDGARDEN, а в гитарах и настроении еще более знакомое: призраки TON пляшут в бодром дурмане под SEVENTH VOID.

Дебютный альбом Edge Of Existence появится в начале ноября и, как говорит Kenny Hickey, будет в нем много глубинного: пристрастия, любви, пороков, суицидальных мотивов — и всего прочего, через что он, Кенни, лично прошел. В том числе и смерть Стила.