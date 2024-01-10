Trym Torson
10.01.2024

Trym Torson из EMPEROR запустил сольный проект

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Trym Torson (он же Kai Johnny Mosaker) решил воплотить личные музыкальные амбиции в своем первом сольном проекте под названием TRYMR. «Новый год — новые возможности, — пояснил он, — в последние годы я был погружен в работу с EMPEROR и параллельно занялся собственной музыкой. Это будет совершенно новая глава в моей истории, не имеющая ничего общего с тем, что делал ранее».

«Я всю жизнь был киноманом и всю жизнь фанател по киношным саундтрекам и композициям. Именно этим и намерен заняться в TRYMR (в написании на древнескандинавском языке; Thrymr — повелитель великанов). Первый проект рассказывает о старой деревне, на которую напали скитающиеся по миру воинственные племена. Так, треки идут согласно логике повествования: «Landsbyen» («Деревня»), «Trusselen» («Угроза»), «Slaget» («Битва»), «Gravferd» («Похороны»), «Sorgen» («Печаль»), «Minner» («Память»), «Vandring» («Путь»), «Håpet» («Надежда»)».

Первой для прослушивания доступна «Trusselen».

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