Trym Torson из EMPEROR запустил сольный проект

Trym Torson из EMPEROR запустил сольный проектНовинки и новости
Trym Torson (он же Kai Johnny Mosaker) решил воплотить личные музыкальные амбиции в своем первом сольном проекте под названием TRYMR. «Новый год — новые возможности, — пояснил он, — в последние годы я был погружен в работу с EMPEROR и параллельно занялся собственной музыкой. Это будет совершенно новая глава в моей истории, не имеющая ничего общего с тем, что делал ранее».
«Я всю жизнь был киноманом и всю жизнь фанател по киношным саундтрекам и композициям. Именно этим и намерен заняться в TRYMR (в написании на древнескандинавском языке; Thrymr — повелитель великанов). Первый проект рассказывает о старой деревне, на которую напали скитающиеся по миру воинственные племена. Так, треки идут согласно логике повествования: «Landsbyen» («Деревня»), «Trusselen» («Угроза»), «Slaget» («Битва»), «Gravferd» («Похороны»), «Sorgen» («Печаль»), «Minner» («Память»), «Vandring» («Путь»), «Håpet» («Надежда»)».
Первой для прослушивания доступна «Trusselen».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
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2 комментария
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Комментарии
juris:
Alex666:
Бесамимучим:
Тварь написал(а):
СиРОЖА написал(а):
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Теперь я знаю, кто такой СиРОЖА!!!
Мастейн, перелогиньтесь!!!
Вообще-то луч�…
Hammer Smashed Face:
Anastasiya:
Черноярец написал(а):
Это в Биллборде так, но не здесь)
Да, где мое бабло от металлики и каннибалов?
atr написал(а):
Настя, а можно как с Аморфисом — как�…
Черноярец:
m8ng8l написал(а):
Кто чартам больше забашляет, того и лучший альбом.
Это в Биллборде так, но не здесь)…
Черноярец:
zly написал(а):
Докажи))) И ссылку на то, что «русофобия — это болезнь»)))
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Хочу домой:
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m8ng8l:
Другой Александр:
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Другой Александр написал(а):
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goremyka написал(а):
Кто про что, а вшивый про баню
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atr:
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It is not metal, it is shit
опа… тут даже ритм-секция присутствует