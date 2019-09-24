Совсем все печально. Новый альбом RAVENTALE «Morphine Dead Gardens»

Просто совпадение: до альбома RAVENTALE Morphine Dead Gardens, вышедшего в начале сентября, я добралась лишь сегодня, в день рождения лидера MORPHINE Марка Сэндмана, который хотя и умер, упав на сцене во время своего выступления 20 лет тому, до сих пор остается живее и актуальнее всех инди-рокеров. Ночной мягкий джаз, приглушенный рок на низких тонах — обволакивающая тьма небольшой дискографии MORPHINE сопровождает меня десятилетиями. И, похоже, останется вечно. Но сегодня речь все-таки о другом. О том, что киевский RAVENTALE заиграл фьюнерал-дум.

Raventale-2019Детище Дмитрия Astaroth’a, запатентовавшее, казалось, воздушно-переливистую приблэкованную меланхолию, которую, словно в призрачный кокон, легко и уютно сворачивались слушатели на концертах, в 2019 году взяло иные ориентиры. Классический, чуть торжественный размеренный фьюнерал, с глухим гроулом и часовым погружением в осень, сумрак и бездну. Любопытный поворот, фанаты жанра оценят.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 25.09.2019 в 03:53

    Банально. Хотя нет, красиво. А это точно Raventale?

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