22.09.2020

Космический мужик. Новый альбом RAVENTALE «Planetarium II»

Новинки и новости

И еще один примечательный украинский метал-релиз этого сентября (после, настаиваю, восхитительного KHORS). Astaroth Merc, придавивший публику в прошлом году фьюнерал-думом на Morphine Dead Gardens, в 2020-м рванул из-под могильных плит в космос и выпустил продолжение инопланетного Planetarium 2017-го под очевидным названием Planetarium II. И вот тут уже разгулялся по полной.

Барражируя по неоглядным пространствам, от Андромеды до Луны в седьмом доме, дергая за хвосты кометы и собирая в переливчатые облака беспокойную метеоритную пыль, Дмитрий перестал ограничивать себя по стилистике, непринужденно замиксовав характерный RAVENTALE’овский воздушный атмоблэк с финнообразным мелодик-дэзом и готик-думом (плюс что-то до мурашек родное от HYPOCRISY в «Route To Andromeda»), поставив в неизменную главу угла лишь свои виртуозные дивные объемные гитары и общую межгалактическую эпичность происходящего. Ну и скрим.

Мечтательность. Проволо́ка в глазах, устремленных в бескрайность. Как писал классик, «Посмотри на звезды – и ты пропал».

Количество просмотров: 19

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *