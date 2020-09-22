Космический мужик. Новый альбом RAVENTALE «Planetarium II»Новинки и новости
И еще один примечательный украинский метал-релиз этого сентября (после, настаиваю, восхитительного KHORS). Astaroth Merc, придавивший публику в прошлом году фьюнерал-думом на Morphine Dead Gardens, в 2020-м рванул из-под могильных плит в космос и выпустил продолжение инопланетного Planetarium 2017-го под очевидным названием Planetarium II. И вот тут уже разгулялся по полной.
Барражируя по неоглядным пространствам, от Андромеды до Луны в седьмом доме, дергая за хвосты кометы и собирая в переливчатые облака беспокойную метеоритную пыль, Дмитрий перестал ограничивать себя по стилистике, непринужденно замиксовав характерный RAVENTALE’овский воздушный атмоблэк с финнообразным мелодик-дэзом и готик-думом (плюс что-то до мурашек родное от HYPOCRISY в «Route To Andromeda»), поставив в неизменную главу угла лишь свои виртуозные дивные объемные гитары и общую межгалактическую эпичность происходящего. Ну и скрим.
Мечтательность. Проволо́ка в глазах, устремленных в бескрайность. Как писал классик, «Посмотри на звезды – и ты пропал».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 19
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