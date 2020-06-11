Steve Von Till из NEUROSIS записал «Дичь»

Точнее, что-то о том, что «дичи достаточно не бывает». В августе гитарист/вокалист/поэт из NEUROSIS выпускает сольный альбом No Wilderness Deep Enough, и судя по нескольким выложенным темам, седая борода и усталый отстраненный взгляд на фотосетах его не случайны. Стив на протяжении неторопливых, скупых по инструментарию шести-семи минут каждой из них звучит как старик и мудрец, меланхолический хриплый последователь Джонни Кэша и умиротворенного позднего Ника Кейва.

Каждая песня — монолог и рассказ для тех, кто способен понять (параллельно с альбомом, кстати, выходит его первый поэтический сборник «Harvestman: 23 Untitled Poems and Collected Lyrics»); это, цитируя самого музыканта, истории «о личных стремлениях и потерях, о любви и беззащитности, которые испытывает каждый из нас, совмещенные с размышлениями о человечестве в целом».

Слушайте, когда никуда не спешите. Когда вечер, размеренность и покой. Когда ощущаете всей кожей закат — с которым, кажется, задумал породниться Von Till.

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