Steve Von Till из NEUROSIS записал «Дичь»Блог
Точнее, что-то о том, что «дичи достаточно не бывает». В августе гитарист/вокалист/поэт из NEUROSIS выпускает сольный альбом No Wilderness Deep Enough, и судя по нескольким выложенным темам, седая борода и усталый отстраненный взгляд на фотосетах его не случайны. Стив на протяжении неторопливых, скупых по инструментарию шести-семи минут каждой из них звучит как старик и мудрец, меланхолический хриплый последователь Джонни Кэша и умиротворенного позднего Ника Кейва.
Каждая песня — монолог и рассказ для тех, кто способен понять (параллельно с альбомом, кстати, выходит его первый поэтический сборник «Harvestman: 23 Untitled Poems and Collected Lyrics»); это, цитируя самого музыканта, истории «о личных стремлениях и потерях, о любви и беззащитности, которые испытывает каждый из нас, совмещенные с размышлениями о человечестве в целом».
Слушайте, когда никуда не спешите. Когда вечер, размеренность и покой. Когда ощущаете всей кожей закат — с которым, кажется, задумал породниться Von Till.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 45
Читайте также:
- Стрим совместного альбома NEUROSIS & JARBOE
- Основатель NEUROSIS Scott Kelly отменил гастроли проекта MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE: «Психическое расстройство сделало мою жизнь невыносимой»
- Стриминг нового альбома NEUROSIS «Fires Within Fires»
- Альбом октября. NEUROSIS «Honor Found In Decay»
- Интервью с NEUROSIS. «Я немного параноик»
Обновления
-
Steve Von Till из NEUROSIS записал «Дичь»
-
Датская церковь устроила Copenheaven вместо фестиваля Copenhell
-
Интервью с BATUSHKA: «Лучше остаться дома, чем заставлять людей слушать свою музыку»
-
Abbath: «Я не против воссоединиться с IMMORTAL»
-
Кошмарный старик: художник-оформитель Ian Miller
-
«Тбилисская трагедия» PSYCHONAUT 4: «Знаете то чувство, когда тебе очень хочется ссать?..»
-
YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE
-
Ждете возвращения FEAR FACTORY? Лучше не ждите
-
Цой умер, КИНА не будет. Ой, подождите
-
Ахтунг, детка! ROME позвали на вокал Alan Averill из PRIMORDIAL
Добавить комментарий