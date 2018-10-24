Основатель NEUROSIS Scott Kelly отменил гастроли проекта MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE: «Психическое расстройство сделало мою жизнь невыносимой»

«Я отменил ноябрьский тур MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE, — написал Scott Kelly о своем проекте с Sanford Parker из BURIED AT SEA, — из-за моего психического расстройства. Эта болезнь сделала мою жизнь невыносимой, и, думаю, гастроли ее лишь усугубят, как это бывало ранее. Простите меня все, кто работал над организацией концертов, но я решил, что настала пора отнестись к восстановлению рассудка в приоритетном порядке».

В прошлом музыкант — и автор десятков шедевральных в своей невротичности и депрессирующей беспокойности песен — неоднократно говорил о своих психических проблемах. По его словам, маниакально-депрессивный психоз сопровождает практически всю его жизнь, осложняя годы и самому Скотту и, к сожалению, его близким.

«Большую часть времени я скрывал свое заболевание от общественности и от людей, с которыми работал, — говорил Скотт, — но семья страдала от него невероятно. В какой-то момент я решил перестать пить таблетки: по какой-то причине решил, что больше в них не нуждаюсь. По какой-то причине решил, что я в порядке. Это закончилось тем, что я ушел из дома на неделю и терроризировал жену зловещими звонками и сообщениями. Не знаю, зачем я это делал. Не знаю, почему решил бросить терапию. Не знаю, почему решил, что я выздоровел, — но, как бы там ни было, я ошибался.

Возможно, «колеса» подойдут не всем. Но если дела у вас так же плохи, как у меня, надо смириться и принимать лекарства, не позволяя собственному телу и разуму строить обманчивые предположения. Типа, ты уже в порядке. Я НЕ в порядке. Я далеко не в порядке. И вред, который я причинил своим родным, не может быть нивелирован. Мне искренне жаль, я сожалею, что причинил вам, ребята, годы боли. И благодарю, что вы все равно боролись за меня, и были со мной, когда я возвращался в реальность.

Признаю теперь публично: я болен, и моя семья заслуживает этой правды. Им больше не нужно ничего скрывать. В болезни ведь нет никакого стыда. Стыдно бояться в ней признаться, стыдно просить любимых скрывать происходящее от всех остальных. Если вы страдаете психическими заболеваниями, пожалуйста, не стыдитесь этого. Не бойтесь пойти к врачу, принимайте лекарства. Есть терапия, и она работает; есть свет в конце тоннеля. Для меня этот свет — мои близкие, и я сделаю все, чтобы стоять рядом с ними».