С любовью к DISSECTION. THULCANDRA выпускают новый альбом

С любовью к DISSECTION. THULCANDRA выпускают новый альбомБлог
Во вторник до нас наконец доехали театральные дивные FLESGOD APOCALYPSE (изначально тур по США планировался на 2020-й год, причем выступать итальянцы собирались с настоящими оркестрами — местными, — но ковид закрыл клубы буквально за пару дней до начала тура), в компании с WOLFHEART (великолепно), OBSCURA (очень круто и плотно вживую, гораздо лучше, чем было в фестивальном формате с доминирующей соло-гитарой) и THULCANDRA. THULCANDRA — немецкая группа, в основателях, на вокале и гитарной роли в которой главный «обскуровец» Steffen Kummerer, — были на разогреве и со звуком довольно паскудным, однако дома, в записи, показались достаточно любопытными.
Играет коллектив еще с середины нулевых — однако с началом карьеры у них что-то не задалось: в 2005-м покончил жизнь самоубийством второй гитарист-основатель Jurgen Zintz, выпуск дебютника отложился и вообще стало не очень понятно, что дальше. Подумав пару лет, Steffen таки принял решение возродить группу, писать песни и руководить ею лично, параллельно с работой в OBSCURA.
На сегодняшний день посредством Napalm Records выпущено четыре полноформатника, в мае грядет пятый Hail The Abyss, и главное, в чем незамедлительно подозреваешь THULCANDRA, слушая песни группы, — это желание сказать большой «хейл» наследию DISSECTION, не передирая его, однако, но продолжая копать от того же забора. И до обеда. О чем, не скрываясь, свидетельствуют в том числе и обложки.
Слушается THULCANDRA, тем не менее, приятно и в меру ностальгично, так что будет повод оценить альбом целиком.
А это титульная вещь прошлого A Dying Wish двухлетней давности.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
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Комментарии
Ad Noctum:
Кстати о Dissection. Неугомонные Downcross очередной сингл выпустили
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Дед Аким:
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Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, во…
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Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
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Другой Александр:
Виктор написал:
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Кстати о Dissection. Неугомонные Downcross очередной сингл выпустили
Downcross — Repulsive Kvlt Invertebrata
https://www.youtube.com/watch?v=PtiJWss_XkM