Человеческие многоручки: новый клип OBSCURA «Diluvium»

С истинно немецкой четкостью и педантичностью мелодично-прогрессив-дэз технари из Мюнхена наяривают свои многослойно-фантастические полотна. Как будто у них, у каждого, больше, чем две руки. Две ноги. И больше, чем четыре головы на команду, — ибо как запомнить все переливы и изгибы искрометного потока их аранжировок, я лично не особенно представляю. Сегодня группа представила видео на титульную тему своего июльского альбома Diluvium — и дыхание на ее скоростных поворотах перехватывает, словно на смертельном аттракционе.
«Это одна из самых брутальных и быстрых композиций полноформатника, — говорят музыканты. — Альбом же Diluvium завершает концептуальную тетралогию, начатую в 2009-м диском Cosmogenesis и в течение десятилетия развивашуюся на Omnivium и Akroasis. Это разнообразный, прогрессивный и многоцветно-полнокровный релиз, который уже не терпится показать всем вам! В том числе и на концертах, которые мы будем активно играть в 2018-м».
И хотя приложенный видеоклип многоцветным не выдался… смотрите внимательно!
честно? вот скучно? скучно и не интересно. тут чтото вспомнился альбом 98 года от горгатс, который звался обскура. вот это было шокируеще потрясающе. а сча один тлен
ну под это хоть рубится можно… а то я под большинство современного technical/progressive death metal засыпаю… в том числе и под живой материал Оbscura. на концерте.
ну а Горгатсовский «Оbscura» — это конечно, переплюнуть — надо сильно постараться. да и на фиг не нужно.