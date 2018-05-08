Человеческие многоручки: новый клип OBSCURA «Diluvium»

С истинно немецкой четкостью и педантичностью мелодично-прогрессив-дэз технари из Мюнхена наяривают свои многослойно-фантастические полотна. Как будто у них, у каждого, больше, чем две руки. Две ноги. И больше, чем четыре головы на команду, — ибо как запомнить все переливы и изгибы искрометного потока их аранжировок, я лично не особенно представляю. Сегодня группа представила видео на титульную тему своего июльского альбома Diluvium — и дыхание на ее скоростных поворотах перехватывает, словно на смертельном аттракционе.

«Это одна из самых брутальных и быстрых композиций полноформатника, — говорят музыканты. — Альбом же Diluvium завершает концептуальную тетралогию, начатую в 2009-м диском Cosmogenesis и в течение десятилетия развивашуюся на Omnivium и Akroasis. Это разнообразный, прогрессивный и многоцветно-полнокровный релиз, который уже не терпится показать всем вам! В том числе и на концертах, которые мы будем активно играть в 2018-м».

И хотя приложенный видеоклип многоцветным не выдался… смотрите внимательно!