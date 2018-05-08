Человеческие многоручки: новый клип OBSCURA «Diluvium»

С истинно немецкой четкостью и педантичностью мелодично-прогрессив-дэз технари из Мюнхена наяривают свои многослойно-фантастические полотна. Как будто у них, у каждого, больше, чем две руки. Две ноги. И больше, чем четыре головы на команду, — ибо как запомнить все переливы и изгибы искрометного потока их аранжировок, я лично не особенно представляю. Сегодня группа представила видео на титульную тему своего июльского альбома Diluvium — и дыхание на ее скоростных поворотах перехватывает, словно на смертельном аттракционе.

клипы Obscura «Это одна из самых брутальных и быстрых композиций полноформатника, — говорят музыканты. — Альбом же Diluvium завершает концептуальную тетралогию, начатую в 2009-м диском Cosmogenesis и в течение десятилетия развивашуюся на Omnivium и Akroasis. Это разнообразный, прогрессивный и многоцветно-полнокровный релиз, который уже не терпится показать всем вам! В том числе и на концертах, которые мы будем активно играть в 2018-м».

И хотя приложенный видеоклип многоцветным не выдался… смотрите внимательно!

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 53

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. UnGod 09.05.2018 в 02:41

    честно? вот скучно? скучно и не интересно. тут чтото вспомнился альбом 98 года от горгатс, который звался обскура. вот это было шокируеще потрясающе. а сча один тлен

    >>>
  2. Antonarchus 09.05.2018 в 06:24

    ну под это хоть рубится можно… а то я под большинство современного technical/progressive death metal засыпаю… в том числе и под живой материал Оbscura. на концерте.
    ну а Горгатсовский «Оbscura» — это конечно, переплюнуть — надо сильно постараться. да и на фиг не нужно.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

BEHEMOTH представил новую песню. О сибирских волках

Пока, правда, только концертно. Однако кто хочет, тот расслышит желаемое (блэк-метал!) и на некачественном фан-видео. Тема называется "Wolves Ov Siberia", и ближе к концу 2018-го она войдет в новый альбом "гиппопотамов", наконец...

Close