OBSIDIOUS против OBSCURA: готовы ли вы к чистому вокалу в техно-прогрессив-дэзе?Новинки и новости
Как вы, возможно, помните, в этом году из OBSCURA, крутейшей немецкой кадки прогрессив-дэз технарей, ушел весь состав кроме лидера Steffen Kummerer. (Который, впрочем, не сильно расстраиваясь, тут же взял нового драммера и вернул басиста с гитаристом середины нулевых; повелитель безладового баса Jeroen Paul Thesseling в этом числе, вне сомнений, мощнейший козырь.) Ушельцы же создали собственную версию OBSCURA — назвавшись OBSIDIOUS и, чтобы было не сильно похоже на «папку», пригласили вокалиста испанских JUGGERNAUT Javi Perera, который умеет… в пауэр-метал вокалы. Что звучит как минимум необычно.
Полноформатный альбом ультратехничного задротства (в хорошем смысле слова, конечно) нам обещают в 2022-м, а пока держите сингл «Iconic». «Это первая тема, которую мы вместе записали для OBSIDIOUS, и она отражает миссию коллектива — расширить границы метал-музыки, а также подчеркивает характерные особенности новой команды. В которую мы вложили душу и сердце».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 120
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Поначалу хотел выключить как только лысый замяучил. Но тут он же начал ещё и рычать, что добавило экспрессивности и убрало первоначальный диссонанс. После этого уже и мяуканье не так напрягало и начало восприниматься как этакая фишечка, которой хотелось бы конечно количественно по меньше. В музыкальном плане отличный технодес,в лучшем его проявлении(в отличии от дрочева ради дрочева)
Эка невидаль, — вокалист, который поёт.. Спасибо, что хоть Волочкову не пригласили..
Лёгенькие они как ни крути.Да и вокал тот ещё.Вся техника коту под хвост.Ну хоть им самим нравится что творят-хоть кому то польза.
какая нудятина…
Как уже задрала эта калька с английского, «вокалы»… ;) Нет бы «вокальные партии» или просто «вокал», нет, нас буква «s» манит и смущает ;))