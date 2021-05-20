Obsidious
20.05.2021

OBSIDIOUS против OBSCURA: готовы ли вы к чистому вокалу в техно-прогрессив-дэзе?

Новинки и новости

Как вы, возможно, помните, в этом году из OBSCURA, крутейшей немецкой кадки прогрессив-дэз технарей, ушел весь состав кроме лидера Steffen Kummerer. (Который, впрочем, не сильно расстраиваясь, тут же взял нового драммера и вернул басиста с гитаристом середины нулевых; повелитель безладового баса Jeroen Paul Thesseling в этом числе, вне сомнений, мощнейший козырь.) Ушельцы же создали собственную версию OBSCURA — назвавшись OBSIDIOUS и, чтобы было не сильно похоже на «папку», пригласили вокалиста испанских JUGGERNAUT Javi Perera, который умеет… в пауэр-метал вокалы. Что звучит как минимум необычно.

Полноформатный альбом ультратехничного задротства (в хорошем смысле слова, конечно) нам обещают в 2022-м, а пока держите сингл «Iconic». «Это первая тема, которую мы вместе записали для OBSIDIOUS, и она отражает миссию коллектива — расширить границы метал-музыки, а также подчеркивает характерные особенности новой команды. В которую мы вложили душу и сердце».

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5 комментариев

  • Влад написал(а):

    Поначалу хотел выключить как только лысый замяучил. Но тут он же начал ещё и рычать, что добавило экспрессивности и убрало первоначальный диссонанс. После этого уже и мяуканье не так напрягало и начало восприниматься как этакая фишечка, которой хотелось бы конечно количественно по меньше. В музыкальном плане отличный технодес,в лучшем его проявлении(в отличии от дрочева ради дрочева)

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  • DimaCar написал(а):

    Эка невидаль, — вокалист, который поёт.. Спасибо, что хоть Волочкову не пригласили..http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • GastriT1 написал(а):

    Лёгенькие они как ни крути.Да и вокал тот ещё.Вся техника коту под хвост.Ну хоть им самим нравится что творят-хоть кому то польза.

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  • Тварь написал(а):

    какая нудятина… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • BiOMeX написал(а):

    Как уже задрала эта калька с английского, «вокалы»… ;) Нет бы «вокальные партии» или просто «вокал», нет, нас буква «s» манит и смущает ;))

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