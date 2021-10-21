Ожидаемый релиз ноября: OBSCURA «A Valediction»Блог
Как, быть может, помните, в прошлом году в составе OBSCURA остался один Steffen Kummerer (а ушедшие из группы участники основали довольно специфический проект OBSIDIOUS). Однако все это не помешало, оперативно набрав новых музыкантов (ну то есть как новых… двое из трех — Jeroen Paul Thesseling и Christian Münzner — уже играли там ранее, а кто следил за творчеством коллектива, узнают их почерк!), записать альбом A Valediction. И, судя по уже представленным синглам, там тоже будут кое-какие необычные штуки.
Например, песне «When Stars Collide» чистый вокал предоставил Björn «Speed» Strid из SOILWORK, а ультрамелодичностью тема напоминает едва ли не CHILDREN OF BODOM.
«Devoured Usurper», напротив, непривычно суров. Кто здесь мимо проходил, MORBID ANGEL?
Есть и более очевидные треки: мелодэз + технарство + одержимая виртуозность. Вне сомнений, этот альбом, выходящий 19 ноября, необходимо немедленно вносить в листы ожидания!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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