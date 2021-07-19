rage lineup changes frontman peavy wagner
19.07.2021

RAGE по-прежнему в отличной форме: слушаем новый трек «Virginity»

Новинки и новости

Уже давно можно переставать следить за переменами в составе группы RAGE; неизменная величина там лишь седобородый Peavy Wagner, плюс каким-то образом аж с 2015-го держится барабанщик Vassilios «Lucky» Maniatopoulos. Остальные легки на помине. Тем не менее, формула с изменяемыми переменными работает, и новый притрэшованный трек «Virginity», выпущенный первым синглом к сентябрьскому альбому Resurrection Day, более чем солиден.

С 2020-го в команде снова два гитариста — и гитарным звуком, напором RAGE нынешний, как ни странно, ближе к 90-м, чем к недавним предшественникам; к 90-м, но, так сказать, в осовремененной оболочке.

В общем, очень здорово — и, как мне кажется, на порядок лучше других «стариковских» новинок этой недели, от IRON MAIDEN и U.D.O. Хотя, конечно же, дело вкуса.

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5 комментариев

  • Sonne написал(а):

    Огонь трек http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif Дабл-гитары бодрые http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Тварь написал(а):

    …да это просто ужас какой-то…http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

    >>>
  • Sonne написал(а):

    Тварь написал(а):
    …да это просто ужас какой-то…
    Что именно?

    >>>
  • Тварь написал(а):

    Sonne написал(а):
    Тварь написал(а):
    …да это просто ужас какой-то…
    Что именно?
    все, что выходит из-под трейдмарка Рейдж последние лет… Голос Пиви просто… да нет его уже давно.
    don’t you fear the winter, короче

    >>>
  • Sonne написал(а):

    Это наверняка что-то личное! Мне вот весьма вкатывает!

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