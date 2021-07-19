RAGE по-прежнему в отличной форме: слушаем новый трек «Virginity»Новинки и новости
Уже давно можно переставать следить за переменами в составе группы RAGE; неизменная величина там лишь седобородый Peavy Wagner, плюс каким-то образом аж с 2015-го держится барабанщик Vassilios «Lucky» Maniatopoulos. Остальные легки на помине. Тем не менее, формула с изменяемыми переменными работает, и новый притрэшованный трек «Virginity», выпущенный первым синглом к сентябрьскому альбому Resurrection Day, более чем солиден.
С 2020-го в команде снова два гитариста — и гитарным звуком, напором RAGE нынешний, как ни странно, ближе к 90-м, чем к недавним предшественникам; к 90-м, но, так сказать, в осовремененной оболочке.
В общем, очень здорово — и, как мне кажется, на порядок лучше других «стариковских» новинок этой недели, от IRON MAIDEN и U.D.O. Хотя, конечно же, дело вкуса.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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Огонь трек Дабл-гитары бодрые
…да это просто ужас какой-то…
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…да это просто ужас какой-то…
Что именно?
Sonne написал(а):
Тварь написал(а):
…да это просто ужас какой-то…
Что именно?
все, что выходит из-под трейдмарка Рейдж последние лет… Голос Пиви просто… да нет его уже давно.
don’t you fear the winter, короче
Это наверняка что-то личное! Мне вот весьма вкатывает!