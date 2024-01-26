rage new album
26.01.2024

«Готовы умереть под черной короной???» RAGE выпускают двойной альбом, непростой

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В 2024-й старина Peavy пришел с подарком, и не простым, а двойным. RAGE показали первый сингл мартовского альбома Afterlifelines, предложив в анонсах умереть под этой самой короной, а также пояснили, что они там этакого подготовили.

«В Afterlifelines вошла 21 песня, включая интро, интерлюдию и аутро. Диска два: первый, озаглавленный Afterlife, мы записали в обычном составе, как трио; материал же Lifelines включает классические оркестровые аранжировки».

Музыки вкупе получилось почти сто минут, кому интересно — слушаем-смотрим, а также поприветствуем RAGE в ближайшем мировом турне.

..Just death — no glory, that’s all to await
Thanks to the rich ten percent
They wouldn’t listen till nature would end their game

Under a black crown, the God of life and death
Hail to the hunter, thy armour will be blessed
Under a black crown, reducer of the damned
Kneel and be counted, then die under a black crown

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