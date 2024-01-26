«Готовы умереть под черной короной???» RAGE выпускают двойной альбом, непростой

«Готовы умереть под черной короной???» RAGE выпускают двойной альбом, непростойНовинки и новости
В 2024-й старина Peavy пришел с подарком, и не простым, а двойным. RAGE показали первый сингл мартовского альбома Afterlifelines, предложив в анонсах умереть под этой самой короной, а также пояснили, что они там этакого подготовили.
«В Afterlifelines вошла 21 песня, включая интро, интерлюдию и аутро. Диска два: первый, озаглавленный Afterlife, мы записали в обычном составе, как трио; материал же Lifelines включает классические оркестровые аранжировки».
Музыки вкупе получилось почти сто минут, кому интересно — слушаем-смотрим, а также поприветствуем RAGE в ближайшем мировом турне.
..Just death — no glory, that’s all to await
Thanks to the rich ten percent
They wouldn’t listen till nature would end their game
Under a black crown, the God of life and death
Hail to the hunter, thy armour will be blessed
Under a black crown, reducer of the damned
Kneel and be counted, then die under a black crown
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 57
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Комментарии
Ых:
Anastasiya написал(а):
Стрим: https://www.youtube.com/watch?v=cUbd12UsOKA
Претендент на то, чтобы стать альбомом года. Я давно такой красоты не слышал.…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Вокалистку удачно подобрали, которая в нескольких номерах вторым голосом идёт. Эдакая сука-мразь-ведьма))…
Другой Александр:
Bronco написал(а):
А вам не кажется, что текст извинения похож на стёб? Что-то сквозит такое: ироничное, язвительное.
Ну, после историй, типа недавнего гомосканд�…
Bronco:
А вам не кажется, что текст извинения похож на стёб? Что-то сквозит такое: ироничное, язвительное.…
Виталий Синичка:
Походу это такой способ засветиться в наше время, не музыкой, а извинениями. никто и не заметил головы, но зато увидят новости о прощения просим и, гляди, послушают.
�…
Anastasiya:
atr:
Слишком жирный троллинг культурки извинений. Но с таким подходом лучше бы они играли панк.…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Канье Уэст на днях в футболке Burzum вон засветился)
…
Дед Аким:
Не совсем поддерживаю идейную составляющую Блэка — мизантропия, нигилизм, ненависть ко всему живому, к самой жизни (люблю жизнь и некоторых людей), но по крайней мер�…
Алексей:
Другой Александр:
Мы блэк-метал группа, и входя в образ…
Чеегоо-чеегоо? Какой ещё «образ»? Да вы что… ПОЗЕРЫ??? Да вас надо из Шмеля сжечь!!!…
Черноярец:
Писюн с глазами написал(а):
Черноярец написал(а):
Nazgul написал(а):
Доброй ночи! Был я на в Р-клабе в Минске на Темнозори, Хорс… Июнь-2011. Хорс… С Украины. Определен…
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