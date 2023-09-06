«Признания через анал» — внезапный сингл от POSTHUMOUS BLASPHEMER

«Признания через анал» — внезапный сингл от POSTHUMOUS BLASPHEMERНовинки и новости
POSTHUMOUS BLASPHEMER когда-то были мощнейшей силой белорусского брутала, Саша Гайдукевич продвигал локальную сцену на концертах… но к 2023-му все, честно, обратилось в пародию на движ десятилетней давности. От лица PB он теперь выступает один, локальное стало слишком локальным (пара живых групп и пара полуживых клубов), но будучи человеком упертым и в хорошем смысле упоротым, дело свое Александр не бросает. И вот этим летом под маркой POSTHUMOUS BLASPHEMER был выпущен сингл с милым и вполне соответствующим ситуации в стране названием «Confession Through Anal».
Давайте же не пройдем мимо!
Ну а вот как с некоторых (довольно давних уже) пор выглядят концертные «шоу» POSTHUMOUS BLASPHEMER.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
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Комментарии
Дед Аким:
m8ng8l написал(а):
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.
То же самое слышал, в любом случае с медведем в шутку бороться, му�…
m8ng8l:
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.…
Алексей:
Музло хорошее, а вокал напоминает Даррэна Уайта (экс-Anathema), что не есть хорошо)))))…
Тварь:
Самое смешное, что издает их лейбл из богоспасаемой.
Но альбом хорошо, вполне в духе.
Первая песня мимо, со второй — все почти как в 97 и 99м.
Редко беру диски сейчас, но…
Другой Александр:
Merzbow написал(а):
Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.
Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а �…
Другой Александр:
Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.
Заценил как-то раз их второй альбом. Не понравилось из за плаксивого эмо вокала.…
Merzbow:
Anastasiya:
TimeFess написал(а):
Добрый День!
Как можно с Вами связаться в личных сообщениях?
Мой тг @TimeFess
Можно по почте [email protected]…
412:
Werecat написал(а):
Morbid_ua написал(а):
>Не трынди, шкура! Я тоже в Украине живу и как-то легче здесь дышится, чем в рашке или у сябров…
Это ты пацану расскажи, кот…
Grave Desecrator:
Дед Аким:
Медведь вроде животное более разумное, их дрессируют и с ними даже бухать можно, а вот с крокодилом сложнее, жопу откусит и не спросит…
Eum:
«Одно непонятно: почему все-таки медведь, если Флорида известна своими крокодилами?» — видео снято в РФ, поэтому видимо.…
TimeFess:
Anastasiya написал(а):
atr написал(а):
О, починено. До этого несколько дней выдавало про отсутствие каких-то прав в .htaccess файле (или что-то типа такого). Поэтому все ком�…
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