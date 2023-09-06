Posthumous Blasphemer
06.09.2023

«Признания через анал» — внезапный сингл от POSTHUMOUS BLASPHEMER

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POSTHUMOUS BLASPHEMER когда-то были мощнейшей силой белорусского брутала, Саша Гайдукевич продвигал локальную сцену на концертах… но к 2023-му все, честно, обратилось в пародию на движ десятилетней давности. От лица PB он теперь выступает один, локальное стало слишком локальным (пара живых групп и пара полуживых клубов), но будучи человеком упертым и в хорошем смысле упоротым, дело свое Александр не бросает. И вот этим летом под маркой POSTHUMOUS BLASPHEMER был выпущен сингл с милым и вполне соответствующим ситуации в стране названием «Confession Through Anal».

Давайте же не пройдем мимо!

Ну а вот как с некоторых (довольно давних уже) пор выглядят концертные «шоу» POSTHUMOUS BLASPHEMER.

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