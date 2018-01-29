POSTHUMOUS BLASPHEMER о туре по Индонезии: «Острая еда, тропические фрукты, коты с отрубленными хвостами, жирнейшие тараканы, шлюхи за 320 000…»

У каждого свое представление об идеальном зимнем отдыхе — ну а некоторые способны вместить в сумрачные декабрьские дни не только отдых, но и работу, бешеный расколбас и турне по экзотическим местам. Никогда еще белорусской метал-команде не удавалось забраться так далеко, как группе POSTHUMOUS BLASPHEMER, откатавшей на излете 2017-го гастроли по Индонезии (тур так и назывался: Indonesian Brutality Tour 2017). На вопрос, что из увиденного в дороге запомнилось больше всего, лидер группы Александр Гайдукевич сформулировал 8 основных пунктов/этапов дальнего трипа. И поделился картинками.

1. Идея посетить этот брутальный уголок нашей планеты возникла после того, как стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо является дайхард фанатом метал-музыки, и, соответственно, суппортит любимый жанр у себя в стране всеми доступными способами. В Индонезии существует немыслимое количество больших и малых метал-фестивалей, студий звукозаписи, лейблов, мерч-контор, промо-агентств и, собственно, самих брутал-банд.

Еженедельно полтора-два десятка групп сотрясают воздух под тропическим солнцем, где угроза цунами и повышенная активность проснувшихся вулканов не помеха — даже наоборот.

2. Катарские авиалинии – это тотальный рай, где милые и обворожительные стюардессы, пройдя все круги ада кастингов, своими белоснежными улыбками наполняют атмосферу полета максимальным комфортом и нескончаемым зарядом позитива.

После 13-ти часового аэротрипа мы в Джакарте, которая встречает летом, вежливой таможней, выражающей респект брутальной банде из Европы, и боссом Limited Blasting Prods – мистером Hamdani.

3. Наш хэдлайн-тур проходил по всему острову Ява, от Бекаси до Джембера (от которого сравнительно недалеко располагается рай для всех блоуджоб-силиконовых инстаграммщиц – сказочное Бали).

Безумное количество групп, сотни километров бластбитов, слаженная команда техников, тонны полученного музыкального опыта в боевых условиях, бесконечные фотосессии с местными фанатами брутала, среди которых шерифы округа и священники — совсем не редкие гости! Cтены смерти и драки в серкл-питах — Death Metal здесь любят и уважают. Во всех обоймах фестивалей были заявлены только представители смертельного метала, а это больше сотни банд!

4. Острая еда, тропические сказочные фрукты, коты с отрубленными хвостами, жирнейшие тараканы, шлюхи за 320 000 рупий (местный курс – 12 500 к 1 баксу), мусульманские места для молитв на каждой заправке, которые вполне можно перепутать с туалетом, что вполне может грозить смертной казнью. Вечное лето и какое-то умиротворение, душевное спокойствие и равновесие наших попутчиков в тур-бусе: FECUNDATION из Южной Кореи, INFER, VOMITOLOGY, LIZARD.

Кстати, со-хэдлайнером тура и являлись фетусоподобные корейцы FECUNDATION – новый альбом которых уже вышел в этом году на Coyote Records (также надеемся на совместный российский тур в поддержку этого знатного куска брутала). Самого Дмитрия «Койота» корейцы называли Mister Vodka – собственно, ни отнять, ни убавить, хахаха.

5. Во время нашей солнечной прогулки по городу Cepu, где проходил фестиваль Hell On Earth, на мотороллере подъехал местный мужчина, и, выстроив все свое семейство, которое влезало на это небольшое транспортное средство, попросил сфотографироваться, после чего счастливая семья уехала в неизвестном направлении.

По старинным преданиям, если индонезийская девушка переспит с белым парнем, она попадет в рай, ну или типа того. Здесь сознание трансформируется самостоятельно, без особых усилий. На улице запросто можно поболтать с местными жителями о группе SUFFOCATION, попивая кокосовое молоко в теньке. Мотороллер – вечное средство передвижения, white coffee – вечный напиток, острая курица с рисом – вечная еда. Сон? Пару часов – ты уже перезаряжен и вновь готов созерцать и действовать.

6. Развитие метал-культуры в Индонезии впечатляет своими гигантскими масштабами и размахом. Невероятное количество лиц, занятых в этой индустрии, поражает любое воображение. Художники, музыканты, звукорежиссеры, владельцы студий – у всех огонь в глазах, все любят свое дело и занимаются им на сто процентов. Легионы фанатов на брутальном мерче, отсутствие уныния, естественный жизненный драйв и желание развивать свои способности – все это является отличным фактором вдохновения.

Фраза «This is my job», которую выпалил наш неутомимый суперводитель всея тура, вызывает неподдельное и глубокое уважение. Ты попадаешь в мир, где тяжелая музыка находится на стадии своего естественного развития, где обмен опытом происходит буквально на глазах, где нет причин для того, чтобы жаловаться на внешние обстоятельства, где достаточно своих метал-студий, с хорошим аппаратом и условиями для реализации потенциала, без нафталиновой пост-совковой номенклатуры. Благо, здесь музыканты знают о необходимости обратной связи как в реальном, так и в цифровом мире.

7. Приятным удивлением было, что люди знают, что такое Беларусь и где она находится.

Некоторые пытаются учить русский язык, и их фразы порой несли в себе больше смысла, чем речь носителей великого и могучего языка где-нибудь на ночнике в спальном районе нашего города.

8. Пообещав промоутерам вернуться с новым туром, как тот самый Карлсон, мы загрузились в катарский полупустой мега-самолет и, приняв после ужина горизонтальное положение, продолжили путь домой, в брутальную зиму и 2018 год.

Текст и фото — Alexander Fiendharon