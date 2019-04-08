Трэш-понедельник. HEAVY ARTILLERY, DITTOHEAD, DRACULA, POSTHUMOUS BLASPHEMER, PREVAIL в «Doodah King»

Это был трэш в хорошем, бодрящем смысле: угар и танцы, и забойные ритмы, как будто Kaprikorn Promo никуда не уходили, а Doodah King не прекращал забористые вечеринки по будням. Спасибо Александру «Фиендхарону», он вернул настроение и чад кутежа — немноголюдный, но по-семейному позитивный, ибо что может быть позитивнее, чем DITTOHEAD или, положим, DRACULA.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

Дамам вход был бесплатный — и их не то чтоб набилось, но пара-тройка оттопыривалась от души, тогда как фан-клуб минских трэшеров в джинсовых жилетках с логотипами не щадил ног и шей, запустив на небольшом танцполе нечто среднее между хороводом и слэмом; угар и настроение были таковы, что, придя с работы, через полчасика ты ощущал, что внутренний аккумулятор зарядился на максимум, и вот уже трудно сидеть просто так, и пускай эта музыка будет вечной, ведь с батарейками уже все в порядке.

Выступление припанкованной HEAVY ARTILLERY я фактически пропустила — ну а вот DITTOHEAD вломили своим визгливым «слеером» совершенно по-взрослому, отыграв песни из альбома Playing With Death и разогнав трэш-паровоз до такой мощи и скоростей, что пиво в бокалах запузырилось быстрее, кровь в венах густела, было громко и отчаянно здорово. Как, в общем, и под DRACULA (не считая последней брутальной кашеобразной темы), со всей этой густо смазанной жирной олдскульщиной в звуке и оголтелым, подбулькивающим вокалом барабанщика/лидера группы, вопящего, будто голодный упырь.

Народ колбасился и дурачился, Doodah King дымился… ну а потом пришел лесник и погнал всех нахер зазвучала «Беловежская пуща». И вышел POSTHUMOUS BLASPHEMER, в очередном своем новом составе (особенно доставил басист-невидимка), беспардонно и немедленно взрезав распарившиеся было мозги хирургическими соляками, озверелыми комбинациями аккордов на секунду звучания, задиристыми драм-упражнениями и довольно устрашающими воплями Максима Хромова, валящего нечто среднее между брутал-дэзом и хардкором. Вторым — гроул-вокалистом — внезапно выступил сам Александр, ну а для пущей убедительности перед песнями включались пафосные симфонические интро, как будто Апокалипсис уже где-то рядом, и, пока не началось, нужно подыскать праздничное и ползти на ближайшее кладбище.

От такой беспросветности на молодечненский PREVAIL сил уже, надо признать, не осталось: мелодичный дэз-метал, качевый, насыщенный, несколько видов вокалов — и пять человек, которым тесно на маленькой сцене и как-то нет ни возможности, ни сил, ни желания (народ-то, увы, почти разбежался) сделать так, чтобы это достойно не только звучало, но и смотрелось из зала. Ну, может, в следующий раз. Который, надеюсь, случится — ведь помимо призывов типа «support your local scene», «слушай свое» есть и тот простой факт, что проводить вечера рабочей недели подобным образом — в баре, под душевную музыку, в по-хорошему буйной волосатой компании — замечательно и отвязно: билеты на вход стоят копейки и, в общем, почему бы и да. Спасибо оргам, что не сдаются: такого камбэка мы ждали.