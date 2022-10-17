Новинка: «хоккейный» боевик GOJIRA «Our Time Is Now»Новинки и новости
На этой неделе вышла в прокат хоккейная игра «NHL 23» (см тут.), в саундтрек к которой, помимо прочего, включена целая пачка песен рок-банд. Там есть треки от KORN, MUSE, GHOST, MOTIONLESS IN WHITE и прочих — а в самой тяжелой категории выступили GOJIRA с новым боевичком «Our Time Is Now».
Французы в последние годы стремительно (и заслуженно) превращаются в моднейший коллектив, ну и помимо здорового желания заработать на участии в коммерческом проекте, не упускают возможности выступить с повесткой.
Joe Duplantier: «Эта тема посвящена всем борцам, сверкающим, будто искры, среди мрачного темного мира. Если вы создаете что-либо важное для себя и своего сообщества. Если сражаетесь за то, что имеет значение. Если сочувствуете и демонстрируете солидарность по отношению ко всем, чьи права нарушают. Если отстаиваете свои собственные права. Если боретесь с вырубкой лесов, выступаете против жестокого обращения с животными — вы и есть та молния, что освещает окружающее пространство. Ваше время — сейчас! Наше время — сейчас!
Покойся с миром, молодая Masha Amini. Ее убили в Тегеране за то, что носила хиджаб «неправильно». Покойтесь с миром все, кто пал жертвами жестокости во время протестов, которые последовали за смертью девушки. Мы поддерживаем иранских женщин в их борьбе!»
Хоккей, протесты и любовь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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