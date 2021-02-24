GOJIRA о посыле альбома «Fortitude»: «Некоторые из нынешних школьников не могут точно сказать, существовал ли Гитлер, и подобные вещи обескураживают»Блог
30 апреля GOJIRA выпустят долгожданный альбом Fortitude (предшественник Magma был реализован пять лет назад), и для прослушивания доступен первый сингл «Born For One Thing» — который по звуку Magma, собственно, и напоминает. А также сопровождается симпатичным «музейным» клипом. Посыл же диска, название которого можно перевести как «стойкость», гитарист/вокалист Joe Duplantier пояснил, обозначив, что твердость и выдержка — именно то, чего нам всем не хватает для полного счастья.
«Последние пару лет я пессимистически настроен касательно будущего человечества. Несмотря на то, что часть людей прозревает и старается самосовершенствоваться, есть ощущение, что мы движемся в обратном направлении.
Оно усиливается, когда, например, слышишь, как президент США по телевизору говорит: «Не знаю, правда ли все это о глобальном потеплении». Или когда друг, преподающий в старшей школе, рассказывает, что некоторые из его учеников не могут точно сказать, существовал ли Гитлер, — или это просто выдуманный киноперсонаж. Все это здорово обескураживает. И я правда немножечко выдохся, несколько приуныл от всего этого.
Так что когда началась пандемия, даже подумал: «Ну и хрен с ним всем, хорошо. Может, нам пришел конец, и паразит-человек вымрет».
Но если мы хотим выжить, нужно быть стойкими. Это важно. Выдержка — то, что необходимо в мире, где все неопределенно, даже ближайшее будущее. И лейтмотив нашего Fortitude как раз в этом: будьте сильными, невзирая ни на что, и старайтесь стать лучше.
Слишком легко разувериться во всем и впасть в отчаяние. Но однажды все равно придется задать себе вопрос, кто ты и где. И с каким отношением подойдешь к концу мира — если мир, как мы его знали, скоро закончится».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 178
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