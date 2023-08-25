Myrkur с песней «Like Humans»: «Я ощущала себя крайне оторванной от человеческой расы»Новинки и новости
А помните, была такая Myrkur, которую отчаянно форсили на рок-сайтах и которая якобы настолько волновала подростковые блэк-метал умы, что ей даже угрожали смертью? За семь-восемь лет хайп поугас, Amalie вышла замуж за своего барабанщика, родила — ну и как-то в целом мало мелькала, особенно в связи с блэк-металом или экстрим-сценой в принципе, записывая фолк и саундтреки к «Ragnarok».
«Когда я сочиняла новую песню ‘Like Humans’, то ощущала себя крайне оторванной от человеческой расы. Отсутствие социализации и первые годы материнства превратили меня в какого-то другого человека — такую меня, которой ранее себе даже не представляла. И пройдя сквозь все эти перемены, я внезапно страшно захотела снова прочувствовать связь с землей и другими представителями земной расы. Этому помогла работа над альбомом. Она исцелила меня».
В октябре Relapse Records выпустит полноформатник MYRKUR Spine; и вот собственно видеоряд к той самой «Like Humans», напоминающий бесконечную фотосессию в стиле «будущая матерь», в кадре которой Myrkur то лежит, выставив живот, в фэнтезийной, как из «Аватара», траве, то стоит с типа одухотворенным видом и, востря профиль, смотрит вдаль, изображая руками некие ленивые пассы. То таращит глаза и перебирает цветочки. В общем, насыщенно.
Но песенка недурна!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 407
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9 комментариев
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Комментарии
Anastasiya:
Дед Аким:
GD написал(а):
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три ВИА к песне отношени…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный �…
GD:
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три ВИА к песне отношения не имеют. …
GD:
Дед Аким написал(а):
уровня БИ 2
БИ-2 1998 года выпуска — вполне себе зарубежная музыка. Записана в Австралии, являет собой, по сути, русскоязычную версию австр…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Ну вот ещё два шикарных произведения:
Би-2 — Пекло https://youtu.be/ma4g3R0S2Zc?si=HxAtXHGqSWAKkd-U
Би-2 — Я никому не верю (2022) https://youtu.be/tsbg0eiKU1I?si=ThdpIdX09oNPg6n0
Би-2 – К…
Дед Аким:
Зарубежная музыка для меломана, интереснее, разнообразнее, и круче русской, белорусской, украинской музыки. Не знаток белорусской и украинской музыки, но вот русск�…
Anastasiya:
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный формат — лирик-в�…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там �…
jazychnick:
Anastasiya:
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там кадры с фотосесси�…
DimaCar:
Пытался я послушать ее дебютную работу: муть голубая, занудство и тоска смертная. Пришлось удалить, но осадочек остался …
Алексей:
Минутка попсы
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.
я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»
оффтоп
Молодец Мурка, шарит, как надо барабанщиков завлекать, чтобы не искать потом нового каждый год.
Начало блад бразерс железной девы
Припев очень душевный
Нармальна , для раслабухи,нармальна.
Пытался я послушать ее дебютную работу: муть голубая, занудство и тоска смертная. Пришлось удалить, но осадочек остался
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.
я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»
Окай, поменяю на «видеоряд», в остальном смысл тот же.
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.
я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»
Окай, поменяю на «видеоряд», в остальном смысл тот же.
нууууууу…. уже лучше
хотя у нас тоже похожего типа видос склеенный из бэков на лейбле залили как «офишл музик видео», хотя мы и писали, что это не так. типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный формат — лирик-видео, его не спутаешь.
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный формат — лирик-видео, его не спутаешь.
спутаешь
кто-то делает сложно и красиво, что почти клип, но с буковками