Myrkur
25.08.2023

Myrkur с песней «Like Humans»: «Я ощущала себя крайне оторванной от человеческой расы»

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А помните, была такая Myrkur, которую отчаянно форсили на рок-сайтах и которая якобы настолько волновала подростковые блэк-метал умы, что ей даже угрожали смертью? За семь-восемь лет хайп поугас, Amalie вышла замуж за своего барабанщика, родила — ну и как-то в целом мало мелькала, особенно в связи с блэк-металом или экстрим-сценой в принципе, записывая фолк и саундтреки к «Ragnarok».

«Когда я сочиняла новую песню ‘Like Humans’, то ощущала себя крайне оторванной от человеческой расы. Отсутствие социализации и первые годы материнства превратили меня в какого-то другого человека — такую меня, которой ранее себе даже не представляла. И пройдя сквозь все эти перемены, я внезапно страшно захотела снова прочувствовать связь с землей и другими представителями земной расы. Этому помогла работа над альбомом. Она исцелила меня».

В октябре Relapse Records выпустит полноформатник MYRKUR Spine; и вот собственно видеоряд к той самой «Like Humans», напоминающий бесконечную фотосессию в стиле «будущая матерь», в кадре которой Myrkur то лежит, выставив живот, в фэнтезийной, как из «Аватара», траве, то стоит с типа одухотворенным видом и, востря профиль, смотрит вдаль, изображая руками некие ленивые пассы. То таращит глаза и перебирает цветочки. В общем, насыщенно.

Но песенка недурна!

Количество просмотров: 407

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9 комментариев

  • Mustdie написал(а):

    Минутка попсы

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  • Нокт написал(а):

    тестер заходит в чат!
    Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
    НЕ official video.
    и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.

    я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»

    оффтоп
    Молодец Мурка, шарит, как надо барабанщиков завлекать, чтобы не искать потом нового каждый год.

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  • Виталий Синичка написал(а):

    Начало блад бразерс железной девы
    Припев очень душевный

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  • Алексей написал(а):

    Нармальна , для раслабухи,нармальна.

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  • DimaCar написал(а):

    Пытался я послушать ее дебютную работу: муть голубая, занудство и тоска смертная. Пришлось удалить, но осадочек остался http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Нокт написал(а):
    тестер заходит в чат!
    Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
    НЕ official video.
    и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.

    я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»

    Окай, поменяю на «видеоряд», в остальном смысл тот же.

    >>>
  • Нокт написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Нокт написал(а):
    тестер заходит в чат!
    Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
    НЕ official video.
    и да, там кадры с фотосессии для буклета, четакого.

    я просто чего доебалась. выкладываешь просто трек (с чем угодно), или там лирик-видео, или визуализатор — обязательно журналисты и кто-нибудь еще напишут что ЭТО КЛИП, а потом предъявы «хуле клип какой-то бедненький и не разнообразный»

    Окай, поменяю на «видеоряд», в остальном смысл тот же.

    нууууууу…. уже лучше
    хотя у нас тоже похожего типа видос склеенный из бэков на лейбле залили как «офишл музик видео», хотя мы и писали, что это не так. типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Нокт написал(а):
    типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво

    Ну есть более понятный формат — лирик-видео, его не спутаешь.

    >>>
  • Нокт написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Нокт написал(а):
    типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво

    Ну есть более понятный формат — лирик-видео, его не спутаешь.
    спутаешь
    кто-то делает сложно и красиво, что почти клип, но с буковками

    >>>

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