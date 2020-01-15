MYRKUR: «Это моя ода человечеству»

Myrkur, она же Amalie Bruun, отменявшая по причине беременности одно выступление за другим, наконец благополучно решила вопрос, и пузатые фоточки в инстаграме сменили картинки младенца. С чем ее, собственно, и поздравляем. Но и не только. Дети детьми, а в марте на Relapse Records выходит новый альбом MYRKUR Folkesange, и открывающая «Ella» уже появилась в Сети. Никакого обмана: это действительно фолк!

Ирландская певица Enya и ранее не раз и не два вспоминалась при знакомстве с композициями «мурки». Вот и сейчас — реминисценции, аллюзии, женственный хрупкий нью-эйдж и проникновенный неземной голос. От метала «Ella» далека примерно так же, как моя бабушка от нью-йоркского хардкора, но она… мила.

«Эта песня — результат долгих лет изучения, исполнения и прослушивания традиционной нордической музыки, — говорит Myrkur, — это моя версия новой фолк-песни, корни которой в историческом прошлом. Это моя ода человечеству и нашей связи с природой, церемонии женского перерождения и освящения морской водой».