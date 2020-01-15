MYRKUR: «Это моя ода человечеству»

Myrkur, она же Amalie Bruun, отменявшая по причине беременности одно выступление за другим, наконец благополучно решила вопрос, и пузатые фоточки в инстаграме сменили картинки младенца. С чем ее, собственно, и поздравляем. Но и не только. Дети детьми, а в марте на Relapse Records выходит новый альбом MYRKUR Folkesange, и открывающая «Ella» уже появилась в Сети. Никакого обмана: это действительно фолк!
Ирландская певица Enya и ранее не раз и не два вспоминалась при знакомстве с композициями «мурки». Вот и сейчас — реминисценции, аллюзии, женственный хрупкий нью-эйдж и проникновенный неземной голос. От метала «Ella» далека примерно так же, как моя бабушка от нью-йоркского хардкора, но она… мила.
«Эта песня — результат долгих лет изучения, исполнения и прослушивания традиционной нордической музыки, — говорит Myrkur, — это моя версия новой фолк-песни, корни которой в историческом прошлом. Это моя ода человечеству и нашей связи с природой, церемонии женского перерождения и освящения морской водой».
Перестала играться в блэк метал, кому она нужна теперь
Ну, попса типа Black Soap или Siren у неё была весьма хороша. Её бы ещё кто-нибудь подмышки брить научил.
А вот как такой поворот Рилэпс переживут? Они же её как блэковый блэк пиарили.
А фолк, если смотреть в блэковой проекции, мало того что вызывает рвоту как омерзительный тренд со всеми этими распашонками-вышиванками, веночками, викингами, херопоклонниками, так ещё и является пропагандой жизнелюбия, бездумной веры и плодородия, и в принципе противопоставляется смерти, ненависти, тяги к познанию без ограничений, неуёмному влечнию к чрезмерным чувственным удовольствиям и гниению заживо.
«пузатые фоточки в инстаграме сменили картинки младенца. » Живая плоть накануне опороса… Что может быть омерзительнее?
Shall we feel proud of being fate’s favorite toys?
Cain’s tribe, tribe the chose ones who have no choice
Salt of this earth, salt in the eye of providence.
In the everlasting cosmic lotto
Father hydrogen mutates
Into self-confidence and presumption
Is Pigmalion proud of himself? (c) Lux Occulta
https://www.metal-archives.com/bands/Myrkur/3540386032
Ветошь написал(а):
Перестала играться в блэк метал, кому она нужна теперь
Аплодирую стоя!
Видел её как-то на одном из фестов года 3-4 назад. Мне было скучно (что по материалу, что по подаче). Не понимаю пока как-то ценности этой мадам в музыкальном плане.