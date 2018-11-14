Клип недели. Новая тема MYRKUR «Juniper»

Amalie Bruun, она же Myrkur, показала сегодня видео на песню «Juniper», которая войдет в одноименный двухпесенный EP. Ролик снял режиссер мрачных андеграундных короткометражек Philippe de Grenade; производственный формат — «Супер-16» на 16-мм кинопленке с односторонней перфорацией. И… это очень красиво.
Песня же сама — достаточно милая непритязательная поп-баллада с «утяжелением»: как народ шутит в комментариях, то ли Тори Эймос для металистов, то ли Челси Вульф для бедных. Помимо нее в релиз войдет модная сейчас перепевка скандинавских народных песен: датская фолк-тема «Bonden og Kragen». А затем Myrkur стартует в свой первый хэдлайнерский тур. (Кстати, кто видел последний апдейт списков команд Brutal Assault, найдет ее также и там: видимо, проблемное выступление 2018 решили компенсировать в 2019-м.)
Калыханка!
мертвые белки в платьицах прелестны.
вспомнилось. как в раннем детстве в нашей хате были мыши. я шила им костюмчики и засовывала под диван и в щели пола — типа передавала конечному пользователю.
Капец она стрёмная! Чур меня! А по музыке… Enya + Blackmore’s Night + аещёямогувструныэлектрогитарынотокачучутьинесложно! И что Гарм в ней нашёл поначалу? Нипаняяятна…
Стабильно.. Проект как был, так и остаётся. Ни о чем.
Действительно, не о чём…