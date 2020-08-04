04.08.2020

Минутка душевности от INCANTATION: на подходе альбом «Sect Of Vile Divinities»

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В конце августа самая думовая из всех дэзовых, а также самая дэзовая из всех думовых групп экстрим-сцены, заслуженная мрачная бласфемическая братия INCANTATION выпускает двенадцатый альбом Sect Of Vile Divinities. И это тот случай, когда больше говорить и не нужно: стабильность и душевность непобедимо сопровождают карьеру американцев. Поэтому лучшее, что сейчас можно сделать, — это послушать два новых трека и убедиться, что все составляющие на местах. И это круто!

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