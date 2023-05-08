Lord of The Lost eurovision
08.05.2023

LORD OF THE LOST — единственная «метал»-группа на будущем «Евровидении». Как вам их песня?

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9 мая начинается очередная серия «Евровидения» — не знаю, много ли тут кто его намерен смотреть, но на всякий случай следует сообщить, что в общем списке присутствует одна более-менее тяжелая категория. От Германии. Ну то есть металом LORD OF THE LOST все-таки не назовешь — это индастриал-рок, утяжеленный немецкий фирменный готик/deutsche härte с «раммштайновским» привкусом в глэмовых блестках. И хотя есть надежды, что единственная жесткая группа выстрелит, как однажды случилось с LORDI, букмекеры ставят их на вторую десятку. А на первое — снова! — Loreen из Швеции.

Тем не менее, песню LORD OF THE LOST таки можно послушать — ну и решить для себя, стоит ли за нее голосовать, есть ли у нее какие-то шансы, ведь это, как-никак, один из самых успешных рок-экспертов Германии последних 15 лет и постоянный обитатель верхних позиций национальных чартов (а также любимый суппорт IRON MAIDEN в последних евротурах).

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10 комментариев

  • коллапес написал(а):

    шайка радужных трансгендеров…
    называть такое металлом — позор
    но куда нам до прогрессивных гейроп…

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  • Алексей написал(а):

    Для гейровидео самое то…. если попсовый народ благодаря таким бойзбэндам будет думать, что это яркие представители рока и метала,то армагеддон уже не за горами….

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  • Тварь написал(а):

    Далеко не самая лучшая песня на этом альбоме и непонятно, чего они ее так форсят.
    «Оставь свою ненависть в комментах» с того же альбома куда лучше и куда злее по контексту конкурса европопа.
    Но альбом 16 года мне нравится куда больше…

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  • goremyka написал(а):

    Blutengel напомнило. Согласен с комментом выше (песня слабоватая). Чего все такие злые?) Мужики всегда в баб переодевались. Вспомнить хотя бы такой стиль как Глэм рок

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  • ratfred написал(а):

    Евровижн — конкурс сам в себе. Вне формата. Вернее там свой формат. Формат евровжн. Как то так.

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  • Дружище Христос написал(а):

    Альбом про Иуду был неплохой.

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  • snatchy написал(а):

    Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
    Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как можно было вообще не вспомнить про них в этой статье, Настя? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    snatchy написал(а):
    Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
    Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как можно было вообще не вспомнить про них в этой статье, Настя?

    Вот песня: https://www.youtube.com/watch?v=aqtu2GspT80&t=178s
    Я б сказала, там больше попс )))

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  • Дед Аким написал(а):

    Интересная банда, свой стиль есть, гламур, эпатаж, по мощности, значимости, продажам, величию, нельзя сравнивать, допустим, с Queen, но ведь те тоже эпатажем брали вначале, а потом вышла история, как верно ранее сказано, глэм-рок был и был успешен. Талантливые ребята, играть тоже умеют, потенциал у них есть, не чистый тру метал, у них свой путь, удачи им и успехаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • DimaCar написал(а):

    Интересно было бы увидеть Sopor Æternus на Евровидении, а не весь этот бубльгумhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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