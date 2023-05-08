LORD OF THE LOST — единственная «метал»-группа на будущем «Евровидении». Как вам их песня?Блог
9 мая начинается очередная серия «Евровидения» — не знаю, много ли тут кто его намерен смотреть, но на всякий случай следует сообщить, что в общем списке присутствует одна более-менее тяжелая категория. От Германии. Ну то есть металом LORD OF THE LOST все-таки не назовешь — это индастриал-рок, утяжеленный немецкий фирменный готик/deutsche härte с «раммштайновским» привкусом в глэмовых блестках. И хотя есть надежды, что единственная жесткая группа выстрелит, как однажды случилось с LORDI, букмекеры ставят их на вторую десятку. А на первое — снова! — Loreen из Швеции.
Тем не менее, песню LORD OF THE LOST таки можно послушать — ну и решить для себя, стоит ли за нее голосовать, есть ли у нее какие-то шансы, ведь это, как-никак, один из самых успешных рок-экспертов Германии последних 15 лет и постоянный обитатель верхних позиций национальных чартов (а также любимый суппорт IRON MAIDEN в последних евротурах).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 561
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10 комментариев
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LORD OF THE LOST — единственная «метал»-группа на будущем «Евровидении». Как вам их песня?
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Комментарии
Дед Аким:
9 мая. Не сильно хочется погружаться в сложную тему. Эта тема для пропаганды, манипуляций общественным сознанием. Сильно пользуются темой пропоГондоны кремлевские,…
DimaCar:
Интересно было бы увидеть Sopor Æternus на Евровидении, а не весь этот бубльгум…
Дед Аким:
Интересная банда, свой стиль есть, гламур, эпатаж, по мощности, значимости, продажам, величию, нельзя сравнивать, допустим, с Queen, но ведь те тоже эпатажем брали внача…
Anastasiya:
snatchy написал(а):
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояд…
snatchy:
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как мо…
Дружище Христос:
ratfred:
Евровижн — конкурс сам в себе. Вне формата. Вернее там свой формат. Формат евровжн. Как то так.…
goremyka:
Blutengel напомнило. Согласен с комментом выше (песня слабоватая). Чего все такие злые?) Мужики всегда в баб переодевались. Вспомнить хотя бы такой стиль как Глэм рок…
Тварь:
Далеко не самая лучшая песня на этом альбоме и непонятно, чего они ее так форсят.
«Оставь свою ненависть в комментах» с того же альбома куда лучше и куда злее по конт…
Алексей:
Для гейровидео самое то…. если попсовый народ благодаря таким бойзбэндам будет думать, что это яркие представители рока и метала,то армагеддон уже не за горами….…
коллапес:
шайка радужных трансгендеров…
называть такое металлом — позор
но куда нам до прогрессивных гейроп……
Skitzo:
Тайлер до сих пор крут. Смотрел видео из Лас-Вегаса 1-2 летней давности, всё там очень бодро! Кстати его единственный сольник шикарная пластинка — We`re all somebodies from somewhere …
коллапес:
Астановити!
Витя не успел выйти!
задачку для первого класса по математике не смог решить без телефончика. …
шайка радужных трансгендеров…
называть такое металлом — позор
но куда нам до прогрессивных гейроп…
Для гейровидео самое то…. если попсовый народ благодаря таким бойзбэндам будет думать, что это яркие представители рока и метала,то армагеддон уже не за горами….
Далеко не самая лучшая песня на этом альбоме и непонятно, чего они ее так форсят.
«Оставь свою ненависть в комментах» с того же альбома куда лучше и куда злее по контексту конкурса европопа.
Но альбом 16 года мне нравится куда больше…
Blutengel напомнило. Согласен с комментом выше (песня слабоватая). Чего все такие злые?) Мужики всегда в баб переодевались. Вспомнить хотя бы такой стиль как Глэм рок
Евровижн — конкурс сам в себе. Вне формата. Вернее там свой формат. Формат евровжн. Как то так.
Альбом про Иуду был неплохой.
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как можно было вообще не вспомнить про них в этой статье, Настя?
snatchy написал(а):
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как можно было вообще не вспомнить про них в этой статье, Настя?
Вот песня: https://www.youtube.com/watch?v=aqtu2GspT80&t=178s
Я б сказала, там больше попс )))
Интересная банда, свой стиль есть, гламур, эпатаж, по мощности, значимости, продажам, величию, нельзя сравнивать, допустим, с Queen, но ведь те тоже эпатажем брали вначале, а потом вышла история, как верно ранее сказано, глэм-рок был и был успешен. Талантливые ребята, играть тоже умеют, потенциал у них есть, не чистый тру метал, у них свой путь, удачи им и успеха
Интересно было бы увидеть Sopor Æternus на Евровидении, а не весь этот бубльгум