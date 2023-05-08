LORD OF THE LOST — единственная «метал»-группа на будущем «Евровидении». Как вам их песня?

9 мая начинается очередная серия «Евровидения» — не знаю, много ли тут кто его намерен смотреть, но на всякий случай следует сообщить, что в общем списке присутствует одна более-менее тяжелая категория. От Германии. Ну то есть металом LORD OF THE LOST все-таки не назовешь — это индастриал-рок, утяжеленный немецкий фирменный готик/deutsche härte с «раммштайновским» привкусом в глэмовых блестках. И хотя есть надежды, что единственная жесткая группа выстрелит, как однажды случилось с LORDI, букмекеры ставят их на вторую десятку. А на первое — снова! — Loreen из Швеции.

Тем не менее, песню LORD OF THE LOST таки можно послушать — ну и решить для себя, стоит ли за нее голосовать, есть ли у нее какие-то шансы, ведь это, как-никак, один из самых успешных рок-экспертов Германии последних 15 лет и постоянный обитатель верхних позиций национальных чартов (а также любимый суппорт IRON MAIDEN в последних евротурах).

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