15.01.2021

Норвежские металисты в очередной раз метят на «Евровидение». Слушаем песню Jorn Lande

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Норвежский певец Jorn Lande, которого многие помнят по MASTERPLAN, проекту ALLEN-LANDE и сольному JORN, решил закрыть какой-то свой личный гештальт и попробоваться в национальный отбор конкурса «Евровидение». Авторами песни «Faith Bloody Faith» стали сам Jorn, Erik Renton (TROLLFEST), Kjell Åge Hartveit Karlsen (CHROME DIVISION, BREED) и Åge Sten Nilsen (WIG WAM, AMMUNITION).

Состязания первого раунда с участием этой песни состоятся 16 января; всего на национальный конкурс заявлено 26 артистов. Что, кстати, не первая попытка местного метала попасть в попсовые песенные соревнования: раньше туда же рвались KEEP OF KALESSIN и SUSPERIA.

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1 comment

  • Olaf написал(а):

    Не, ну это средний боевичок для номерного альбома, но для ЕV не пойдет: ни то ни се, недометалл недопопса. Мелодия есть, но как то совсем вяло — зрители заснут.
    Про смешной костюм молчу

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