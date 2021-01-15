Норвежские металисты в очередной раз метят на «Евровидение». Слушаем песню Jorn Lande

15.01.2021
Норвежские металисты в очередной раз метят на «Евровидение». Слушаем песню Jorn LandeНовинки и новости
Норвежский певец Jorn Lande, которого многие помнят по MASTERPLAN, проекту ALLEN-LANDE и сольному JORN, решил закрыть какой-то свой личный гештальт и попробоваться в национальный отбор конкурса «Евровидение». Авторами песни «Faith Bloody Faith» стали сам Jorn, Erik Renton (TROLLFEST), Kjell Åge Hartveit Karlsen (CHROME DIVISION, BREED) и Åge Sten Nilsen (WIG WAM, AMMUNITION).
Состязания первого раунда с участием этой песни состоятся 16 января; всего на национальный конкурс заявлено 26 артистов. Что, кстати, не первая попытка местного метала попасть в попсовые песенные соревнования: раньше туда же рвались KEEP OF KALESSIN и SUSPERIA.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 177
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