Розовые фламинго: TROLLFEST собрались представлять норвежскую сцену на «Евровидении» с какой-то (розовой) дичью

Если помните, в прошлом году «Евровидение» взяла итальянская глэм-роковая группа MÅNESKIN — а значит, в 2022-м фриков на сцене должно прибавиться. В их число рвется и норвежский метал: забавная (во всяком случае, как считают сами музыканты) группа TROLLFEST, сохранившаяся с тех пор, когда было модно играть фолк-метал и называться чем-нибудь со словом «тролль». За что спасибо сами понимаете, кому.

Честно, я не особо следила за творчеством коллектива: в середине нулевых они делали какой-то ералаш с аккордеоном, и смогли ли дорасти до чего-то приличного к нынешнему моменту, доподлинно неизвестно. Могу лишь сказать, что с 2011-го в группе также появился саксофонист, а совсем недавно ее подписали Napalm Records.

А еще — эксцентричности с возрастом меньше не стало, и тема «Dance Like A Pink Flamingo», с которой шайка двинулась на норвежский отборочный тур Melodi Grand Prix, представляет ее как серьезного конкурента… не знаю, чему. Позовут на сцену «дитя заката» Свиридову?

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