На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDI

На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDIБлог
Есть у меня почему-то привычка смотреть «Евровидение», и в этом году, вернувшись после коронавирусной паузы, оно, как могло, изображало межнациональный праздник. Беларусь
обосралась соскочила со скандалом намного раньше начала конкурса — так что ни за каких «своих» болеть не пришлось. В полуфиналах честно понравились Украина (очень необычный и номер, и электрофолк-тема, и женщина — в память врезается с первого раза), стильная Литва и строгая Бельгия. Но в целом конкурс вышел скучноватым: много почти одинаковой попсы, в почти одинаковых нарядах, каких-то лучезарных мальчиков-зайчиков и девочек-припевочек с незамысловатыми текстами про кровь-любовь и «ты мой ангал, я твой демон».
Вроде бы ничего удивительного: конкурс, несмотря на неограниченный выбор музыкальных жанров, все-таки прежде всего «поп». Любопытно другое. В этом году как будто бы даже жюри и зрители устали от однообразных блестящих прыгающих попсарей — и победителями, внезапно и впервые после незабываемого выхода LORDI, стали итальянцы MANESKIN, с вполне себе рок-н-ролльным драйвом, угаром (недаром их уже обвиняют в том, что наркоту принимали едва ли перед выходом на сцену), глэмово-вызывающим броским имиджем и интересным вокалом. Жалко только, песня невзрачная. А так бы было, конечно, приятно.
Кстати, Финляндия, впервые после LORDI выставившая рок-группу (этакая гламурная мальчишеская помесь RASMUS и LINKIN PARK) BLIND CHANNEL, тоже получила высокое место. Так быть может, в следующем году зажгут уже металом?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 308
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7 комментариев
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Что первое говножуть что второе.Что ужаснее и сказать затрудняюсь.
Неплохие ребята! Хотя совершенно не ново. (Лорди до сих пор лучшие)
очередная унылая дрянь
Вообще-то после Lordi от Финляндии из метала были Terastobetoni (как-то так, могу ошибиться в названии)
Алексей написал(а):
Вообще-то после Lordi от Финляндии из метала были Terastobetoni (как-то так, могу ошибиться в названии)
Ну так те не побеждали же.
Фейерверки, блестки, парад нарощенных волос, ресниц и минетных губок.. на этом фоне победитель выглядит более чем достойно. Искренне раз за Италию.
У итальяшек очень приличный альбом 2021го. Так что не зря победили.