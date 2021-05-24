maneskin
24.05.2021

На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDI

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Есть у меня почему-то привычка смотреть «Евровидение», и в этом году, вернувшись после коронавирусной паузы, оно, как могло, изображало межнациональный праздник. Беларусь обосралась соскочила со скандалом намного раньше начала конкурса — так что ни за каких «своих» болеть не пришлось. В полуфиналах честно понравились Украина (очень необычный и номер, и электрофолк-тема, и женщина — в память врезается с первого раза), стильная Литва и строгая Бельгия. Но в целом конкурс вышел скучноватым: много почти одинаковой попсы, в почти одинаковых нарядах, каких-то лучезарных мальчиков-зайчиков и девочек-припевочек с незамысловатыми текстами про кровь-любовь и «ты мой ангал, я твой демон».

Вроде бы ничего удивительного: конкурс, несмотря на неограниченный выбор музыкальных жанров, все-таки прежде всего «поп». Любопытно другое. В этом году как будто бы даже жюри и зрители устали от однообразных блестящих прыгающих попсарей — и победителями, внезапно и впервые после незабываемого выхода LORDI, стали итальянцы MANESKIN, с вполне себе рок-н-ролльным драйвом, угаром (недаром их уже обвиняют в том, что наркоту принимали едва ли перед выходом на сцену), глэмово-вызывающим броским имиджем и интересным вокалом. Жалко только, песня невзрачная. А так бы было, конечно, приятно.

Кстати, Финляндия, впервые после LORDI выставившая рок-группу (этакая гламурная мальчишеская помесь RASMUS и LINKIN PARK) BLIND CHANNEL, тоже получила высокое место. Так быть может, в следующем году зажгут уже металом?

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7 комментариев

  • GastriT написал(а):

    Что первое говножуть что второе.Что ужаснее и сказать затрудняюсь.

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  • Зеля написал(а):

    Неплохие ребята! Хотя совершенно не ново. (Лорди до сих пор лучшиеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif)

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  • Виктор написал(а):

    очередная унылая дрянь

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  • Алексей написал(а):

    Вообще-то после Lordi от Финляндии из метала были Terastobetoni (как-то так, могу ошибиться в названии)

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  • Anastasiya написал(а):

    Алексей написал(а):
    Вообще-то после Lordi от Финляндии из метала были Terastobetoni (как-то так, могу ошибиться в названии)

    Ну так те не побеждали же.

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  • DimaCar написал(а):

    Фейерверки, блестки, парад нарощенных волос, ресниц и минетных губок.. на этом фоне победитель выглядит более чем достойно. Искренне раз за Италию.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Egor написал(а):

    У итальяшек очень приличный альбом 2021го. Так что не зря победили.

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