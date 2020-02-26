Как звучит George «Corpsegrinder» Fisher в сочетании с 8-битной музыкой. Новый дичайший трек Igorrr «Parpaing»

«Мы с гордостью представляем вам главного босса дэз-метал уровня: George «Corpsegrinder» Fisher спел на одном из самых брутальных треков, который мы когда-либо выпускали под маркой IGORRR, — рекомендует новинку «Parpaing» Gautier Serre. — Кстати, я большой фанат Джорджа, начиная с легендарных альбомов CANNIBAL CORPSE Gallery Of Suicide и Bloodthirst. Они сильно повлияли на мое творчество».

«Да и вообще, кто если не он? — продолжает французский псих, — именно Фишер обладает лучшим вокалом, который можно великолепно вписать в 8-битный чиптюн. Тяжесть в сочетании со своим антиподом. Идеальный баланс на этом треке».

Сбалансировал Igorrr и внешность Корпсграйндера: вот человек-шея сидит в студии, старается страшно про «house of death» — а в следующий момент кровожадным монстром скачет в стилизации аркадной игрушки 80-х.

Песня войдет в мартовский альбом IGORRR Spirituality And Distortion, и что тут сказать? Круто, сильно, стильно, дико, как всегда у этого уникума. Грядет отличный релиз!