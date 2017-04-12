Спасите ваши (д)уши. Псих IGORRR выпускает «Savage Sinusoid»

Этот месье действительно знает толк в извращениях — так что если вы когда-нибудь сталкивались с французским проектом IGORRR, то вот сейчас наверняка закатываете глаза и понимающе качаете головой. К сожалению, пропустила его шоу в Минске — но есть шанс увидеть безумие в концертной плоти на Brutal Assault 2017. В июне же Gautier Serre выпускает альбом Savage Sinusoid, и если вы готовы к втиранию дичи, то вот, встречайте: видеоклип на новую песню «ieuD» (по меркам маэстро, впрочем, довольно лайтовую).

«Электронные пассажи, аккордеон, саксофон, ситар, клавесин, мандолина легко уживаются на этом альбоме с безжалостными бластбитами, рваными риффами, дэз-металлическим рыком и воздушными оперными вокалами, какой бы хаотичной ни казалась эта связка с первого раза, — говорит пресс-релиз, давая понять, что в «игоревом» мире по-прежнему неспокойно. — Тем не менее, искренняя душевность пронизывает все, что бы вы ни услышали в своих ревущих динамиках».

«Да я просто записываю то, что мне нравится, — отмахивается от возможных вопросов Gautier, — не задаваясь целью сделать так, чтобы это легко слушалось или соответствовало чьему-либо постороннему видению. Моя музыка значима и осмысленна для меня. А еще у нее нет границ, это как одна глобальная вечеринка с отвязными металхедами, электронными задротами, барочно-классическими ребятами и скрипачами из цыганского табора — которые вместе нажираются и устраивают совместное прослушивание, цитируя лучшее из каждого жанра».

..И кстати о металхедах: на трех песнях будущего альбома — «Cheval», «Apopathodiaphulatophobie» и «Robert» — вы услышите вокал Трэвиса Райана из CATTLE DECAPITATION. В общей кроссжанровой пьянке, как видно, вовсе не лишнего.