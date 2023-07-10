Качок и компания: группа ALL FOR METAL решила заменить MANOWAR

Качок и компания: группа ALL FOR METAL решила заменить MANOWARНовинки и новости
Главная качковая группа всех хэви-метал времен, MANOWAR, уже объективно вышла в тираж: мужикам под 70, да и в принципе за последние лет тридцать они растеряли всяческую релевантность, так что тихонько, без пафоса — если MANOWAR вообще бывает без пафоса — пора переходить в пенсионный режим, писать биографии, сочинять в стол какие-нибудь графоманские симфонии, поливать помидоры и растить внуков (главное — не присылать их фотографии Логану).
А чтобы заполнить образовавшуюся лакуну, лейбл AFM Records откопал международный проект ALL FOR METAL, и любители нелепых качков с перетянутыми кожаными ремешками сиськами, с кувалдами, молотами и чешуйчатыми доспехами, могут выдыхать. Специально для них на вокале в группе — тяжелоатлет Tim «Tetzel» Schmidt. Еще есть две девахи-гитаристки; второй — но пока еще не совсем докаченный — вокалист Antonio Calanna и (некрасивые?) басист с барабанщиком, предпочитающие выступать в стильных намордничках — возможно, ради привлечения слушателей из бдсм-коммьюнити.
«Мы выросли на коллективах типа MANOWAR, потрясавших своей энергетикой публику на концертах. Совершенно незнакомые люди там падали друг другу в руки и остервенело орали песни команды. Эта невидимая, но прочная связь создавалась одной лишь музыкой. Подобное чувство единения, сплоченности мы наблюдали только на метал-сцене. И с помощью ALL FOR METAL мы хотим его воссоздать и поделиться, чтобы сплотить как можно больше количество музыкальных фанатов».
Дебютный альбом Legends с непритязательными названиями песен типа «Raise Your Hammer», «The Day of Hammerfall», «Mountain of Power» вышел пару дней назад — ищите и наслаждайтесь. А пока — клип «Hear The Drum».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 992
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Комментарии
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Anastasiya:
Tular написал(а):
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SorG:
Чорны:
Anastasiya:
Green написал(а):
А вот интересно….) какой ответ даст автор этого сайта на сей счёт?)))
«Ессесна!» Ну я вообще с мужем езжу …
Алексей:
Сука, это выглядит реально как продукт Фабрики звезд-666!!!
Ужас… хотя… если девки — лесбухи, �…
Green:
А вот интересно….) какой ответ даст автор этого сайта на сей счёт?)))…
Алексей:
Мне ,как пингвину выросшему на металле 80 и 90 годов, причём почти во всех его проявлениях как-то грустно становится от таких бойзбэндов. Очень мало новых толковых кол…
Merzbow:
Второй вокалист нужен только для того чтобы первый казался ещё больше? Не, ну серьёзно- его даже не особо слышно, а в припеве они все поют. Надо бы его заменить на Joh Tho…
USSR:
Выглядит как будто обиженка хочет обкакать самое лучшее что было изза того что его ктото в том месте послал)…
Какая попсня , вырубите нах..й . (с) ГрОб.
Второй вокалист нужен только для того чтобы первый казался ещё больше? Не, ну серьёзно- его даже не особо слышно, а в припеве они все поют. Надо бы его заменить на Joh Thor- будут как отец и сын, молотами махать.
Мне ,как пингвину выросшему на металле 80 и 90 годов, причём почти во всех его проявлениях как-то грустно становится от таких бойзбэндов. Очень мало новых толковых коллективов,а старики скоро загнутся. в общем бездушная возня в металле,как и в большинстве попсовых групп. В любом случае всё это находит свою аудиторию,а я,как старый пердун буду продолжать слушать ac dc, mayhem,megadeth и иже с ними….. всем привет.
Сука, это выглядит реально как продукт Фабрики звезд-666!!!
Ужас… хотя… если девки — лесбухи, у кого-то из банды нет ноги, кто-то бывший жиробас, похудевший на 120 кг + намордники и кожа = повестка дня вполне себе соблюдена!!!
А вообще в топку их, и не только их, почти всех!!!
Бройлер метал
Пц комменты. Ребят, спасибо, подняли настроение