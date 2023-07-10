all for metal
10.07.2023

Качок и компания: группа ALL FOR METAL решила заменить MANOWAR

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Главная качковая группа всех хэви-метал времен, MANOWAR, уже объективно вышла в тираж: мужикам под 70, да и в принципе за последние лет тридцать они растеряли всяческую релевантность, так что тихонько, без пафоса — если MANOWAR вообще бывает без пафоса — пора переходить в пенсионный режим, писать биографии, сочинять в стол какие-нибудь графоманские симфонии, поливать помидоры и растить внуков (главное — не присылать их фотографии Логану).

А чтобы заполнить образовавшуюся лакуну, лейбл AFM Records откопал международный проект ALL FOR METAL, и любители нелепых качков с перетянутыми кожаными ремешками сиськами, с кувалдами, молотами и чешуйчатыми доспехами, могут выдыхать. Специально для них на вокале в группе — тяжелоатлет Tim «Tetzel» Schmidt. Еще есть две девахи-гитаристки; второй — но пока еще не совсем докаченный — вокалист Antonio Calanna и (некрасивые?) басист с барабанщиком, предпочитающие выступать в стильных намордничках — возможно, ради привлечения слушателей из бдсм-коммьюнити.

«Мы выросли на коллективах типа MANOWAR, потрясавших своей энергетикой публику на концертах. Совершенно незнакомые люди там падали друг другу в руки и остервенело орали песни команды. Эта невидимая, но прочная связь создавалась одной лишь музыкой. Подобное чувство единения, сплоченности мы наблюдали только на метал-сцене. И с помощью ALL FOR METAL мы хотим его воссоздать и поделиться, чтобы сплотить как можно больше количество музыкальных фанатов».

Дебютный альбом Legends с непритязательными названиями песен типа «Raise Your Hammer», «The Day of Hammerfall», «Mountain of Power» вышел пару дней назад — ищите и наслаждайтесь. А пока — клип «Hear The Drum».

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6 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Какая попсня , вырубите нах..й . (с) ГрОб.

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  • Merzbow написал(а):

    Второй вокалист нужен только для того чтобы первый казался ещё больше? Не, ну серьёзно- его даже не особо слышно, а в припеве они все поют. Надо бы его заменить на Joh Thor- будут как отец и сын, молотами махать.

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  • Алексей написал(а):

    Мне ,как пингвину выросшему на металле 80 и 90 годов, причём почти во всех его проявлениях как-то грустно становится от таких бойзбэндов. Очень мало новых толковых коллективов,а старики скоро загнутся. в общем бездушная возня в металле,как и в большинстве попсовых групп. В любом случае всё это находит свою аудиторию,а я,как старый пердун буду продолжать слушать ac dc, mayhem,megadeth и иже с ними….. всем привет.

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  • Алексей написал(а):

    Сука, это выглядит реально как продукт Фабрики звезд-666!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif
    Ужас… хотя… если девки — лесбухи, у кого-то из банды нет ноги, кто-то бывший жиробас, похудевший на 120 кг + намордники и кожа = повестка дня вполне себе соблюдена!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif
    А вообще в топку их, и не только их, почти всех!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Чорны написал(а):

    Бройлер метал

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  • Войп написал(а):

    Пц комменты. Ребят, спасибо, подняли настроение http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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