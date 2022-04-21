«Нам нужен рок с мускулами!» Смотрим новый клип THOR

Когда повсеместно все плохо (а так оно и есть), нужно помнить, что всегда найдутся варианты похуже. Например, группа THOR, которая в пенсионном угаре ежегодно зачем-то выкатывает по альбому. А потом сама с собой соревнуется: как сделать фотосет и клиповый видеоряд максимально дурацкими.

Тем не менее, есть во всем этом что-то и утешительное. Стабильность существует. Не все глубочайшие впадины — марианские. И не все, качки, как и совы, такие, как кажутся.

Посему предлагаю порадовать старину (под нижепредставленным клипом пока критические 50 лайков!) и посмотреть его свежайшее видео «We Need Musclerock», гостевые вокалы которому предоставил John Gallagher из чуть менее не нужной британской хэви-метал группы RAVEN.

«Некоторые называют меня Королем Рока с Мускулами, — пишет Jon Mikl Thor, — жанра, который предшествовал появлению хэви-метала. Посему я счастлив представить видео на тему «We Need Musclerock», а также посотрудничать с легендарным John Gallagher. Это своего рода трибьют знаменитому шведскому фестивалю Muskelrock Festival, у истоков которого я стоял в 2009 году. К настоящему моменту он стал одним из величайших фестов во всей Вселенной. Тысячи фанатов маскулинного рока собираются со всего мира, чтобы прославлять имя THOR и радоваться представлениям мощнейшего ряда артистов».

В общем, вы поняли? Будете себя плохо вести — поедете на Muskelrock Festival. В подарок — двадцать альбомов дискографии THOR. Просмотр всех клипов. И батон протеина вне очереди.

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