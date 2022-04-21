«Нам нужен рок с мускулами!» Смотрим новый клип THOR

«Нам нужен рок с мускулами!» Смотрим новый клип THORБлог
Когда повсеместно все плохо (а так оно и есть), нужно помнить, что всегда найдутся варианты похуже. Например, группа THOR, которая в пенсионном угаре ежегодно зачем-то выкатывает по альбому. А потом сама с собой соревнуется: как сделать фотосет и клиповый видеоряд максимально дурацкими.
Тем не менее, есть во всем этом что-то и утешительное. Стабильность существует. Не все глубочайшие впадины — марианские. И не все, качки, как и совы, такие, как кажутся.
Посему предлагаю порадовать старину (под нижепредставленным клипом пока критические 50 лайков!) и посмотреть его свежайшее видео «We Need Musclerock», гостевые вокалы которому предоставил John Gallagher из чуть менее не нужной британской хэви-метал группы RAVEN.
«Некоторые называют меня Королем Рока с Мускулами, — пишет Jon Mikl Thor, — жанра, который предшествовал появлению хэви-метала. Посему я счастлив представить видео на тему «We Need Musclerock», а также посотрудничать с легендарным John Gallagher. Это своего рода трибьют знаменитому шведскому фестивалю Muskelrock Festival, у истоков которого я стоял в 2009 году. К настоящему моменту он стал одним из величайших фестов во всей Вселенной. Тысячи фанатов маскулинного рока собираются со всего мира, чтобы прославлять имя THOR и радоваться представлениям мощнейшего ряда артистов».
В общем, вы поняли? Будете себя плохо вести — поедете на Muskelrock Festival. В подарок — двадцать альбомов дискографии THOR. Просмотр всех клипов. И батон протеина вне очереди.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 16
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Комментарии
- Другой Александр: zzz написал(а): Писюн с глазами написал(а): Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что…
- Другой Александр: Писюн с глазами написал(а): Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что Дестракшн — говно,…
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- zzz: Писюн с глазами написал(а): Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что Дестракшн — говно, а Шмир выжил…
- Писюн с глазами: Сейчас присаммонятся Александры и расскажут нам, что Дестракшн — говно, а Шмир выжил из ума…
- Green: Видеоряд хорош, музыка хороша, вокал НЕ хорош—как то не зацепил.
- Тварь: ЗЫ русский мир и его хуйло — иди нахуй! а у дестракшнов вышел неплохой альбум. в кои-то веки. И без Майки
- Тварь: путин и его военный корабль утонул. какая, божечки, жалость, патреото в печале!
- Костя: Прогнозирую вой на болотах и рычание из пещеры…
- DimaCar: Возраст рок-героям на пользу не идёт. Зато теперь можно записывать альбом с кавер-версиями классики Боба…
- ratfred: Ну, хз, скинуть ценник разве из за того, что у Джона голос подсел. Да, блять, хорошо что Фредди вовремя…
- Merzbow: Пускай завязывает петь и развивает свою актёрскую игру. У него это неплохо получается.
- defplayer: так он и в 2019 отстойно пел
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