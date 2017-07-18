DEADLIFT LOLITA: «кавайный кор», рестлеры, трансвеститы. Япония как мы ее любим!

…Ну или, по крайней мере, запоминаем. Мужик Ladybeard (по происхождению австралиец, а по паспорту Richard Magarey), который пару лет назад собрал кассу своим трансвеститским «kawaii metal» проектом LADYBABY, вернулся в новом весе. На этот раз он решил вспомнить рестлерское прошлое — которое, однако, не стало поводом отказаться от юбочек, гольфиков, бантиков, макияжа и маленьких девочек на вокале, — и объявил название нового проекта: DEADLIFT LOLITA. Вы не останетесь равнодушны!

метал качки Ladybeard Deadlift Lolita Стиль своей модной группы мужик называет «kawaiicore», а в дебютном клипе коллектива снялся именитый японский про-рестлер и певец Reika Seiki.

«Можно жать штангу, но при этом оставаться няшным и миленьким», — описали лейтмотив своего творчества DEADLIFT LOLITA. Ну а о чем еще речь в этой песне, прочитать можно в субтитрах. Если, конечно, найдете в себе силы оторвать взгляд от происходящего в кадре.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Бездельник 19.07.2017 в 07:31

    Клоунада

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  2. Зеля 19.07.2017 в 10:42

    Японцы такие японцы. Мне кажется, если в эту страну приехать, там и по улицам так ходят.

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