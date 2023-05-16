FEUERSCHWANZ
16.05.2023

«Самая горячая группа Германии». Смотрим новый клип FEUERSCHWANZ

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У LORD OF THE LOST не получилось впечатлить «Евровидение», поэтому Napalm Records готовы предложить стране нового чемпиона. «Самая горячая группа Германии! Лидеры чартов FEUERSCHWANZ врубают метал на полную катушку на новом альбоме Fegefeuer

Впрочем, FEUERSCHWANZ, созданный в 2004 году ради стеба над буйной немецкой фолк-рок / medieval-метал сценой, со всеми ее костюмированными легендами и реконструкторами, коллектив, конечно, не новый — и к 2023-му успел выпустить десять лонгплеев, любимых на родине и в меру заметных вне оной.

Знакомы вы с этим занятным шапито или нет, предлагаю посмотреть новое видео на тему «Berzerkermode» — с качком-Иисусом, лихо одолевающим крест с надписью «Crossfit», очумелыми плясками, полураздетыми подтянутыми девицами и мускулистыми, словно сбежавшими из стрип-клуба «легионерами».

Участников видео группа набирала в том числе из бодибилдерских TikTok-роликов и сопроводила «Режим Берсерка» таким описанием: «Качайся, как викинг! Наша последняя работа посвящена воинственной маскулинности, стальным викинг-косплеерам и валькириям на стероидах. Чтобы попасть на крутейшую берсерк-вечеринку, самый главный слабак в истории Вселенной идет в тренажерку викингов и, нагрузившись как следует протеином, превращается в крутого качка! Не пытайтесь повторить это дома. Berzerker mode ON!»

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2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Ай, блин! Терпеть не могу фолк LoTH не впечатлили, но у них и то получше было. А вообще, лучше бы Eisbrecher туда отправили.

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  • juris написал(а):

    срань господняhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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