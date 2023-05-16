«Самая горячая группа Германии». Смотрим новый клип FEUERSCHWANZ

«Самая горячая группа Германии». Смотрим новый клип FEUERSCHWANZНовинки и новости
У LORD OF THE LOST не получилось впечатлить «Евровидение», поэтому Napalm Records готовы предложить стране нового чемпиона. «Самая горячая группа Германии! Лидеры чартов FEUERSCHWANZ врубают метал на полную катушку на новом альбоме Fegefeuer!»
Впрочем, FEUERSCHWANZ, созданный в 2004 году ради стеба над буйной немецкой фолк-рок / medieval-метал сценой, со всеми ее костюмированными легендами и реконструкторами, коллектив, конечно, не новый — и к 2023-му успел выпустить десять лонгплеев, любимых на родине и в меру заметных вне оной.
Знакомы вы с этим занятным шапито или нет, предлагаю посмотреть новое видео на тему «Berzerkermode» — с качком-Иисусом, лихо одолевающим крест с надписью «Crossfit», очумелыми плясками, полураздетыми подтянутыми девицами и мускулистыми, словно сбежавшими из стрип-клуба «легионерами».
Участников видео группа набирала в том числе из бодибилдерских TikTok-роликов и сопроводила «Режим Берсерка» таким описанием: «Качайся, как викинг! Наша последняя работа посвящена воинственной маскулинности, стальным викинг-косплеерам и валькириям на стероидах. Чтобы попасть на крутейшую берсерк-вечеринку, самый главный слабак в истории Вселенной идет в тренажерку викингов и, нагрузившись как следует протеином, превращается в крутого качка! Не пытайтесь повторить это дома. Berzerker mode ON!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 560
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Комментарии
juris:
Дед Аким:
Ребята выступили достойно, а заняли на конкурсе последнее место Теперь их наверное тр�…
Другой Александр:
Ай, блин! Терпеть не могу фолк LoTH не впечатлили, но у них и то получше было. А вообще, лучше бы Eisbrecher туда отправили.…
Дружище Христос:
Виктор:
про футбольных фанатов ещё ты забыл такую же хуйню наплести, ага…
Виктор:
Apiat Glott написал(а):
Ну то есть, есть братство байкеров, которые убьют за чувака, если что. Были скины, которые за всех горой. Реперы ,вроде вместе отстаивали свои �…
Глот Апиатт:
Апиат Глотт:
Ну это не то… Ну типа армия во всём мире. Не то это , имеется ввиду локально.…
Merzbow:
Apiat Glott написал(а):
Ребята, вопрос отвлечённый. Может кто знает, почему не существует метал братства? Ну то есть, есть братство байкеров, которые убьют за чувака,…
Апиат Глотт:
Ну…. мы били гопников,(за дело), правда выступали сами за гопов, потому что нас было пятеро а их трое.…
Дед Аким:
Попытки рассуждать просто о сложном? Почему ABBA считается лучшей группой мира с миллионами продаж, независимо от жанров? Во первых красота всех участников , сексуал�…
Дед Аким:
Новинки
Большой выпуск получился, но даже сократить нечего, все песни и группы достойные, �…
Писюн с глазами:
Apiat Glott написал(а):
Ребята, вопрос отвлечённый. Может кто знает, почему не существует метал братства? Ну то есть, есть братство байкеров, которые убьют за чувака,…
Ай, блин! Терпеть не могу фолк LoTH не впечатлили, но у них и то получше было. А вообще, лучше бы Eisbrecher туда отправили.
срань господня