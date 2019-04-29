Как это развидеть? Бодибилдер Thor и худший метал-клип сезона

Jon Mikl Thor, призер-бодибилдер и актер, сценарист и историк, для чего-то продолжает записывать альбомы, сопровождая это пресс-релизами с громкими фразами а-ля: «Heavy Metal Icon THOR Releases New Album Hammer Of Justice, Announces Major North American Tour!» Ну и ладно бы он просто пел. Можно не слушать. А вот развидеть последний клип маэстро «Warp 5000» я, к примеру, не в состоянии. Эта моральная травма была нанесена еще месяц назад, и никак не могу ее залечить — поэтому предлагаю страдать вместе. Готовы? Хотя, блин, подготовиться к такому непросто.

«Бог хэви-металлического грома, THOR, снова вздымает свой могучий молот, обрушивая шторм из убийственных метал-риффов и грозовых ритмов своего эпического нового альбома Hammer Of Justice. Это разрушительный залп всеуничтожающего традиционного, олдскульного метала, обогащенного современным подходом, который будет близок и старым, и новым фанатам!»