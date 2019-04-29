Как это развидеть? Бодибилдер Thor и худший метал-клип сезона

Jon Mikl Thor, призер-бодибилдер и актер, сценарист и историк, для чего-то продолжает записывать альбомы, сопровождая это пресс-релизами с громкими фразами а-ля: «Heavy Metal Icon THOR Releases New Album Hammer Of Justice, Announces Major North American Tour!» Ну и ладно бы он просто пел. Можно не слушать. А вот развидеть последний клип маэстро «Warp 5000» я, к примеру, не в состоянии. Эта моральная травма была нанесена еще месяц назад, и никак не могу ее залечить — поэтому предлагаю страдать вместе. Готовы? Хотя, блин, подготовиться к такому непросто.

thor-heavy-metal

«Бог хэви-металлического грома, THOR, снова вздымает свой могучий молот, обрушивая шторм из убийственных метал-риффов и грозовых ритмов своего эпического нового альбома Hammer Of Justice. Это разрушительный залп всеуничтожающего традиционного, олдскульного метала, обогащенного современным подходом, который будет близок и старым, и новым фанатам!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 30.04.2019 в 02:54

    Гыгы. Был когда-то детский сериал про могучих рейнджеров, чем-то похоже.

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  2. Александр 30.04.2019 в 03:50

    Боюсь оказаться обоссцаным,но как по мне трек хорош))) В обычном старом добром хэви стиле)) Про клип скромно промолчу))

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  3. DimaCar 30.04.2019 в 08:18

    Не, ну че, — постеры Пауэрслейв и Пэйнкиллер нормальные…

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  4. Nokt 30.04.2019 в 10:39

    клип огонь. огорчает только «доступ по ссылке» на видео на ютубе.

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  5. Balog 30.04.2019 в 17:00

    Блджад… Ну зачем? Что за фапанье на всякое г

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  6. Виктор 30.04.2019 в 22:01

    Александр написал(а):
    Боюсь оказаться обоссцаным,но как по мне трек хорош))) В обычном старом добром хэви стиле)) Про клип скромно промолчу))


    отличный клип.

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  7. Виктор 30.04.2019 в 22:02

    почти на уровне группы «2 Гига Любви»

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