К прослушиванию рекомендовано: сольник Sakis Tolis «Among The Fires Of Hell»Новинки и новости
Я недавно писала о сольнике Сакиса из ROTTING CHRIST, и теперь настало время прослушать его целиком. Among The Fires Of Hell, выпущенный музыкантом за собственный счет и принципиально распространяемый на музыкальных площадках бесплатно («чтобы было легче пережить странные и стремные времена»), явился одним из самых интересных альбомов прошлого месяца — и если вы до сих пор не приобщились, вот пара видео и стрим релиза.
Из отзывов (и такие почти все!)
..В этом альбоме чувствуется меланхолический неспешный дух олдскульного RC, но с современным подходом, и невозможно описать, насколько он согревает мне душу. Это как встретить старого друга — который, на самом деле, не постарел.
..Не ожидал такого шедевра. Во всем негативе текущего времени… это кусочек истинной красоты!
..Звучит как альбомы ROTTING CHRIST метал-готической эры.
..Один из лучших релизов, что я слышал за годы! Само совершенство.
..Музыка Сакиса взрослеет с тем, как стареет он сам. Мощь, мелодичность, эмоциональность, вплетенные в околоблэковую (но и не только) канву.
..У меня просто мурашки по спине. Давно такого не было.
Из сопутствующих новостей: в начале осени выйдет новый релиз THOU ART LORD.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 167
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3 комментария
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Комментарии
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- atr: Alex написал(а): Россия лишь повторяет поведение США, Британии, Франции и других сильных стран. 2% мировой…
- Виктор: ТОП!
- Александр: Круто. Думал уже, что Thou art Lord прикрыли давно. Хотя до уровня Девиейт 2002 они вряд ли дотянут.
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- Виктор: Alex написал(а): которой в последние 8 лет это провоцирование конфликта со своим северным соседом пиздец,…
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- zzz:
- Alex: atr написал(а): Какое ебучее высокомерие (собственно, от него вас сейчас и лечат). «пешку». Короли нашлись,…
Круто. Думал уже, что Thou art Lord прикрыли давно. Хотя до уровня Девиейт 2002 они вряд ли дотянут.
ТОП!
Это жесть. Над его лирикой уже не один раз потешаются. Она у него как игральная кость. Fire-Empire-Desire-Messiah и так далее. Впердоливает в каждый альбом.