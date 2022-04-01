Sakis Tolis
01.04.2022

К прослушиванию рекомендовано: сольник Sakis Tolis «Among The Fires Of Hell»

Новинки и новости

Я недавно писала о сольнике Сакиса из ROTTING CHRIST, и теперь настало время прослушать его целиком. Among The Fires Of Hell, выпущенный музыкантом за собственный счет и принципиально распространяемый на музыкальных площадках бесплатно («чтобы было легче пережить странные и стремные времена»), явился одним из самых интересных альбомов прошлого месяца — и если вы до сих пор не приобщились, вот пара видео и стрим релиза.

Из отзывов (и такие почти все!)

..В этом альбоме чувствуется меланхолический неспешный дух олдскульного RC, но с современным подходом, и невозможно описать, насколько он согревает мне душу. Это как встретить старого друга — который, на самом деле, не постарел.

..Не ожидал такого шедевра. Во всем негативе текущего времени… это кусочек истинной красоты!

..Звучит как альбомы ROTTING CHRIST метал-готической эры.

..Один из лучших релизов, что я слышал за годы! Само совершенство.

..Музыка Сакиса взрослеет с тем, как стареет он сам. Мощь, мелодичность, эмоциональность, вплетенные в околоблэковую (но и не только) канву.

..У меня просто мурашки по спине. Давно такого не было.

Из сопутствующих новостей: в начале осени выйдет новый релиз THOU ART LORD.

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3 комментария

  • Александр написал(а):

    Круто. Думал уже, что Thou art Lord прикрыли давно. Хотя до уровня Девиейт 2002 они вряд ли дотянут.

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  • Виктор написал(а):

    ТОП!

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  • Merzbow написал(а):

    Это жесть. Над его лирикой уже не один раз потешаются. Она у него как игральная кость. Fire-Empire-Desire-Messiah и так далее. Впердоливает в каждый альбом.

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